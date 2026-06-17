עם בקשה מפתיעה: התכתבות בוואטספ בין הנשיא מיליי לנתניהו נחשפת

ממשיך להשפיל אותנו

דונלד טראמפ ממשיך להשפיל את ישראל בבמה הבינלאומית ולהגן על ההסכם עליו חתם עם איראן | את ישראל כינה "שותפה קטנה מאוד", ואמר כי רק ישראל רצתה שארה"ב תמשיך להפציץ באיראן | טראמפ חזר על הטענה שצריך לשלוח את א-שרעא לטפל בלבנון ואמר כי "הוא מאוד רוצה לעשות את זה" | טראמפ חזר ואמר שסוריה הייתה עושה עבודה מדויקת יותר "ולא מפציצה בניינים שלמים" (מדיני)