רס"ר אלכסנדר פילין נהרג בקרב — 7 נפגעים נוספים

ימים היסטוריים

דיווחים ברחבי העולם על מסמך ההבנות שנחתם בין ארצות הברית לאיראן הדגישו את תבוסתה של וושינגטון, בעוד הבית הלבן הכחיש את הטענות וכינה אותן דיווחי כזב | הערב התקבל הנוסח הסופי והרשמי של ההסכם בכלי התקשורת | בחינה מדוקדקת של סעיפי הנוסח הרשמי מעלה כי הדיווחים על פגיעה באינטרס האמריקאי היו מדויקים, ואף מתבררים כחמורים וגרועים הרבה יותר (חדשות)