רס"ר אלכסנדר פילין נהרג בקרב — 7 נפגעים נוספים

צה"ל הודיע על נפילתו של לוחם מילואים ממפקדת אוגדה 36 בקרבות בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך.צוות בבלי
משרד החוץ האיראני מאשר: החתימה בוצעה באופן אלקטרוני • משלחות בכירות ייפגשו בשוויץ לשיחות טכניות | 30 יום ליישום ההסכם (חדשות)אליהו לוי
פרשנים טורקיים מפרטים את הישגי אנקרה במהלך המשבר | המדינה שימשה בתפקיד המתווכת, הביאה למניעת התקוממות כורדית ועצירת זרם פליטים (בעולם)אריה רוזן
דיווחים ברחבי העולם על מסמך ההבנות שנחתם בין ארצות הברית לאיראן הדגישו את תבוסתה של וושינגטון, בעוד הבית הלבן הכחיש את הטענות וכינה אותן דיווחי כזב | הערב התקבל הנוסח הסופי והרשמי של ההסכם בכלי התקשורת | בחינה מדוקדקת של סעיפי הנוסח הרשמי מעלה כי הדיווחים על פגיעה באינטרס האמריקאי היו מדויקים, ואף מתבררים כחמורים וגרועים הרבה יותר (חדשות)ישראל גראדווהל
חרם הצרכנים המתהווה בימים האחרונים נגד ענקיות השתיה הישראליות הנשלטות בידי בעלי השליטה בערוץ 12, תופס תאוצה מסחררת בשל הזעם ברחוב החרדי על ההסתה הפרועה בתקשורת הישראלית נגד המגזר ובחורי הישיבות • כל הפרטים (חדשות חרדים)מיקי ברון
דקות בודדות לאחר שחיזבאללה שיגר רקטות לעבר כוחות צה"ל, חיל האוויר תקף והשמיד את המשגר שהיה טעון ומוכן לשגר רקטות נוספות. בעקבות התקיפה, רקטות נוספות נפלטו מהמשגר ונפלו בשטח פתוח בדרום לבנון. בחסדי השם לא היו נפגעים.צוות בבלי
מפקד מחוז ת"א הורה להשעות שוטר שבעט במפגין חרדי בהפגנה בכביש 4 | המשטרה הודתה: "יש שוטרים שפעלו שלא על פי הנהלים" (בארץ)משה בשן
דובר משרד החוץ האיראני הודיע כי נשקלת אפשרות שמזכר ההבנות ייחתם על ידי נשיאי איראן וארצות הברית. לדבריו, איראן תשתף פעולה עם עומאן בגיבוש מנגנון לניהול מצר הורמוז, ותקיים התייעצויות עם מדינות האזור בכל עת שיידרש. הדובר הוסיף כי המשך כיבוש אדמות לבנון בידי ישראל נחשב להפרה של מזכר ההבנות, ויינקטו הצעדים הדרושים בעניין.צוות בבלי
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