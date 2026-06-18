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'הדרקון הלבן של הים': המגה-יאכטה שנראית כאילו יצאה מארמון קיסרי

קונספט חדש של מגה-יאכטה בשם White Dragon מציג חזון כמעט אגדי לעולם היאכטות: כלי שיט באורך 150 מטרים, בעיצוב דרקון לבן עצום, עם בריכת אינפיניטי בהשראת אגדות סיניות, יערות אנכיים, אמפיתיאטרון, מנחת מסוקים וטרקלין תצפית שמסתתר בתוך ראש הדרקון (בעולם)

הדמייה של המגה-יאכטה | צילום: צילום: Anton Kroshechkin
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'הדרקון הלבן של הים': המגה-יאכטה שנראית כאילו יצאה מארמון קיסרי | בבלי