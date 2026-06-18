יש לזה ריח של גופה: המגיש ג'ימי קימל על הבגידה של טראמפ בישראל

ערוצים לבנוניים מדווחים כי כטב"מ ישראלי תקף רכב בכפר תבנית בדרום לבנון, באזור נפת נבטיה למרגלות רכס עלי א-טאהר. בתקיפה נהרג אדם אחד ונפצע נוסף.צוות בבלי
קונספט חדש של מגה-יאכטה בשם White Dragon מציג חזון כמעט אגדי לעולם היאכטות: כלי שיט באורך 150 מטרים, בעיצוב דרקון לבן עצום, עם בריכת אינפיניטי בהשראת אגדות סיניות, יערות אנכיים, אמפיתיאטרון, מנחת מסוקים וטרקלין תצפית שמסתתר בתוך ראש הדרקון (בעולם)אבישי לוי
צה"ל הודיע על נפילתו של לוחם מילואים ממפקדת אוגדה 36 בקרבות בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך.צוות בבלי
צה"ל הודיע על נפילת רס"ר במילואים אלכסנדר פילין ז"ל. באותו אירוע נפגעו באורח בינוני קצין לוחם, קצין לוחם במילואים ולוחם מילואים נוסף. בנוסף נפגעו באורח קל נגד לוחם, שני לוחמים במילואים וחיילת במילואים. הלוחמים פונו לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו.צוות בבלי
משרד החוץ האיראני מאשר: החתימה בוצעה באופן אלקטרוני • משלחות בכירות ייפגשו בשוויץ לשיחות טכניות | 30 יום ליישום ההסכם (חדשות)אליהו לוי
פרשנים טורקיים מפרטים את הישגי אנקרה במהלך המשבר | המדינה שימשה בתפקיד המתווכת, הביאה למניעת התקוממות כורדית ועצירת זרם פליטים (בעולם)אריה רוזן
דיווחים ברחבי העולם על מסמך ההבנות שנחתם בין ארצות הברית לאיראן הדגישו את תבוסתה של וושינגטון, בעוד הבית הלבן הכחיש את הטענות וכינה אותן דיווחי כזב | הערב התקבל הנוסח הסופי והרשמי של ההסכם בכלי התקשורת | בחינה מדוקדקת של סעיפי הנוסח הרשמי מעלה כי הדיווחים על פגיעה באינטרס האמריקאי היו מדויקים, ואף מתבררים כחמורים וגרועים הרבה יותר (חדשות)ישראל גראדווהל
חרם הצרכנים המתהווה בימים האחרונים נגד ענקיות השתיה הישראליות הנשלטות בידי בעלי השליטה בערוץ 12, תופס תאוצה מסחררת בשל הזעם ברחוב החרדי על ההסתה הפרועה בתקשורת הישראלית נגד המגזר ובחורי הישיבות • כל הפרטים (חדשות חרדים)מיקי ברון
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