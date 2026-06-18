דיווחים: הרוג בתקיפת כטב"מ ישראלי בכפר זבדין בדרום לבנון

כוחות צה"ל התבססו במרחב ביטחוני של כ-10 ק"מ בתוך שטח לבנון • הפעילות נמשכת להסרת איומים ולהגנה על תושבי הצפון | המפה המלאה נחשפת (צבא וביטחון)אליהו לוי
מערכת היחסים האישית בין נתניהו לטראמפ הגיעה בשבועות האחרונים לשפל חסר תקדים, השיא הגיעה אמש בחתימת ארצות הברית על הסכם כניעה מול איראן | בעיתון ה'וול סטריט ג'ורנל' דווח בהרחבה על השיחות של השניים, וכמה משפטים שהחליפו ביניהם בטלפון | טראמפ ונתניהו - כבר לא - כך זה נראה (מדיני)ישראל גראדווהל
תיעודים מהשבועות האחרונים חושפים, כי המשטרה מפרה את הנהלים והיא משתמשת ברימוני הלם ישירות על מפגינים - אך רק אם מדובר במפגינים חרדים • מכתב למפכ"ל נשלח לפני האלימות האחרונה, אך הוא נותר ללא מענה | האם בן גביר חצה קו אדום והורה לטפל במפגינים חרדים אחרת? | תחקיר (משטרה)חנני ברייטקופף
אלפי בחורים ואברכים יגיעו הערב למחאה בראשות הגר"י כהן ובנו הגר"ח כהן • אוטובוסים ייצאו מכל סניפי הישיבה | בעקבות מעצר אביאל כהן מנתיבות (חדשות חרדים)חיים כהן
הנשיא האמריקני מגיב לביקורת המוטחת עליו בארצות הברית בנוגע להסכם עליו חתם דיגטלית עם איראן • "שוק המניות בשיא, מחירי הנפט צונחים" | התגובה המלאה (בעולם)יוסי נכטיגל
שר החוץ גדעון סער הודיע על ניתוק מוחלט של הקשרים עם הנציגה העליונה של האיחוד האירופי • קאלאס השוותה את ישראל למשטר האפרטהייד במקסיקו | "עלילת דם נגד המדינה היהודית" (בעולם)קובי אטינגר
אלפי גולשים מגיבים לחשיפת 'בבלי' ומצהירים על מעבר לתחליפים כבר מהשבת הקרובה • "לא נממן את מי שמסית נגדנו" | המתנה להנחיית גדולי ישראל (חדשות חרדים)חיים כהן
אם לפעוט בחולון דיווחה על תסמינים רפואיים לאחר צריכת מחית • המוצר נרכש ברשת שונה באזור המרכז | משרד הבריאות טרם אישר קשר לפרשה המרכזית (בארץ)משה כץ
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ