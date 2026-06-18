בבלי
מבזקבבלי

דיווחים: הרוג בתקיפת כטב"מ ישראלי בכפר זבדין בדרום לבנון

מקורות לבנוניים מדווחים כי כטב"מ ישראלי תקף הבוקר בכפר זבדין בדרום לבנון. בתקיפה נהרג אדם אחד. זו התקיפה הרביעית שמדווחת הבוקר בדרום לבנון.

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13:13
המרחב הביטחוני

צה"ל חושף: זו המפה המלאה של אזור החיץ בדרום לבנון

כוחות צה"ל התבססו במרחב ביטחוני של כ-10 ק"מ בתוך שטח לבנון • הפעילות נמשכת להסרת איומים ולהגנה על תושבי הצפון | המפה המלאה נחשפת (צבא וביטחון)

אליהו לוי
13:11
שפל היסטורי

"דונלד, איך אתה מתכוון לוודא את זה?" | השיחות הקשות בין נתניהו לטראמפ נחשפות

מערכת היחסים האישית בין נתניהו לטראמפ הגיעה בשבועות האחרונים לשפל חסר תקדים, השיא הגיעה אמש בחתימת ארצות הברית על הסכם כניעה מול איראן | בעיתון ה'וול סטריט ג'ורנל' דווח בהרחבה על השיחות של השניים, וכמה משפטים שהחליפו ביניהם בטלפון | טראמפ ונתניהו - כבר לא - כך זה נראה (מדיני) 

ישראל גראדווהל
13:06
אחרי הביקורת הקשה נגד המשטרה

"אנחנו מדינה יהודית?" | תחקיר מיוחד: שוטרים מפרים נהלים רק בהפגנות החרדים • תיעודים קשים

תיעודים מהשבועות האחרונים חושפים, כי המשטרה מפרה את הנהלים והיא משתמשת ברימוני הלם ישירות על מפגינים - אך רק אם מדובר במפגינים חרדים • מכתב למפכ"ל נשלח לפני האלימות האחרונה, אך הוא נותר ללא מענה | האם בן גביר חצה קו אדום והורה לטפל במפגינים חרדים אחרת? | תחקיר (משטרה)

חנני ברייטקופף
12:52
יממה לאחר חסידי גור

ישיבת 'באר התלמוד' יוצאת למחאה: עצרת ענק בשערי הכלא

אלפי בחורים ואברכים יגיעו הערב למחאה בראשות הגר"י כהן ובנו הגר"ח כהן • אוטובוסים ייצאו מכל סניפי הישיבה | בעקבות מעצר אביאל כהן מנתיבות (חדשות חרדים)

חיים כהן
12:41
הסכם הכניעה מול איראן

"הטיפשים האלו": טראמפ מגיב בזעם על הביקורת החריפה נגדו בנוגע להסכם

הנשיא האמריקני מגיב לביקורת המוטחת עליו בארצות הברית בנוגע להסכם עליו חתם דיגטלית עם איראן • "שוק המניות בשיא, מחירי הנפט צונחים" | התגובה המלאה (בעולם)

יוסי נכטיגל
12:38
"עלילת דם"

שר החוץ סער מנתק קשרים עם בכירה באיחוד האירופי: "לא אדבר, עד שתחזור בה"

שר החוץ גדעון סער הודיע על ניתוק מוחלט של הקשרים עם הנציגה העליונה של האיחוד האירופי • קאלאס השוותה את ישראל למשטר האפרטהייד במקסיקו | "עלילת דם נגד המדינה היהודית" (בעולם)

קובי אטינגר
12:09
הנשק החרדי

סערת קוקה קולה וטרה מכה גלים: כך החרם עובר מכרזות למעשים

אלפי גולשים מגיבים לחשיפת 'בבלי' ומצהירים על מעבר לתחליפים כבר מהשבת הקרובה • "לא נממן את מי שמסית נגדנו" | המתנה להנחיית גדולי ישראל (חדשות חרדים)

חיים כהן
11:55
המחיות המורעלות

חשד מטריד: האם פרשת 'פרינוק' מתרחבת? מקרה נוסף בחולון

אם לפעוט בחולון דיווחה על תסמינים רפואיים לאחר צריכת מחית • המוצר נרכש ברשת שונה באזור המרכז | משרד הבריאות טרם אישר קשר לפרשה המרכזית (בארץ)

משה כץ
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