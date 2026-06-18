"אנחנו מדינה יהודית?" | תחקיר מיוחד: שוטרים מפרים נהלים רק בהפגנות החרדים • תיעודים קשים

שפל היסטורי

מערכת היחסים האישית בין נתניהו לטראמפ הגיעה בשבועות האחרונים לשפל חסר תקדים, השיא הגיעה אמש בחתימת ארצות הברית על הסכם כניעה מול איראן | בעיתון ה'וול סטריט ג'ורנל' דווח בהרחבה על השיחות של השניים, וכמה משפטים שהחליפו ביניהם בטלפון | טראמפ ונתניהו - כבר לא - כך זה נראה (מדיני)