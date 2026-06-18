צה"ל חושף: זו המפה המלאה של אזור החיץ בדרום לבנון

אחרי הביקורת הקשה נגד המשטרה

תיעודים מהשבועות האחרונים חושפים, כי המשטרה מפרה את הנהלים והיא משתמשת ברימוני הלם ישירות על מפגינים - אך רק אם מדובר במפגינים חרדים • מכתב למפכ"ל נשלח לפני האלימות האחרונה, אך הוא נותר ללא מענה | האם בן גביר חצה קו אדום והורה לטפל במפגינים חרדים אחרת? | תחקיר (משטרה)