צה"ל חושף: זו המפה המלאה של אזור החיץ בדרום לבנון

מערכת היחסים האישית בין נתניהו לטראמפ הגיעה בשבועות האחרונים לשפל חסר תקדים, השיא הגיעה אמש בחתימת ארצות הברית על הסכם כניעה מול איראן | בעיתון ה'וול סטריט ג'ורנל' דווח בהרחבה על השיחות של השניים, וכמה משפטים שהחליפו ביניהם בטלפון | טראמפ ונתניהו - כבר לא - כך זה נראה (מדיני)ישראל גראדווהל
תיעודים מהשבועות האחרונים חושפים, כי המשטרה מפרה את הנהלים והיא משתמשת ברימוני הלם ישירות על מפגינים - אך רק אם מדובר במפגינים חרדים • מכתב למפכ"ל נשלח לפני האלימות האחרונה, אך הוא נותר ללא מענה | האם בן גביר חצה קו אדום והורה לטפל במפגינים חרדים אחרת? | תחקיר (משטרה)חנני ברייטקופף
מקורות לבנוניים מדווחים כי כטב"מ ישראלי תקף הבוקר בכפר זבדין בדרום לבנון. בתקיפה נהרג אדם אחד. זו התקיפה הרביעית שמדווחת הבוקר בדרום לבנון.צוות בבלי
אלפי בחורים ואברכים יגיעו הערב למחאה בראשות הגר"י כהן ובנו הגר"ח כהן • אוטובוסים ייצאו מכל סניפי הישיבה | בעקבות מעצר אביאל כהן מנתיבות (חדשות חרדים)חיים כהן
הנשיא האמריקני מגיב לביקורת המוטחת עליו בארצות הברית בנוגע להסכם עליו חתם דיגטלית עם איראן • "שוק המניות בשיא, מחירי הנפט צונחים" | התגובה המלאה (בעולם)יוסי נכטיגל
שר החוץ גדעון סער הודיע על ניתוק מוחלט של הקשרים עם הנציגה העליונה של האיחוד האירופי • קאלאס השוותה את ישראל למשטר האפרטהייד במקסיקו | "עלילת דם נגד המדינה היהודית" (בעולם)קובי אטינגר
אלפי גולשים מגיבים לחשיפת 'בבלי' ומצהירים על מעבר לתחליפים כבר מהשבת הקרובה • "לא נממן את מי שמסית נגדנו" | המתנה להנחיית גדולי ישראל (חדשות חרדים)חיים כהן
אם לפעוט בחולון דיווחה על תסמינים רפואיים לאחר צריכת מחית • המוצר נרכש ברשת שונה באזור המרכז | משרד הבריאות טרם אישר קשר לפרשה המרכזית (בארץ)משה כץ
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