חובש הכיפה שעזב את גוגל פעמיים: 2.7 מיליארד לא הספיקו לו

"תודה רבה להם"

שינוי הגישה של הנשיא טראמפ כלפי ישראל והסוגייה האיראנית הדהימה את המדינה היהודית, כאשר לא ברור מהו המניע מאחורי ההתהפכות הדרמטית | אמירה אחת של הנשיא אמש חושפת אולי הצצה למה שבאמת התרחש מאחורי הקלעים (מדיני)