נבהלה? שרת החוץ של אירופה מגיבה: "גדעון היקר..." - והתגובה החריפה של סער

שלושה בתי עסק נפרצו רק הלילה על ידי חשוד שהיה רכוב על גבי קורקינט חשמלי | בעלי העסקים בבני ברק מודאגים מהעלייה בתופעה | במשטרה מנסים לאתר את הפורץ (חרדים)דוד הכהן
הצעת פשרה דרמטית של העליון: המשנה לנשיא השופט סולברג הודיע כי בכוונת ההרכב להוציא צו על תנאי בשל הפגיעה בחשאיות ההצבעה, והציע לכנסת פתרון מיידי: "תעשו את זה עוד פעם, בהליך נקי ותקין" | השופטים העניקו לצדדים שהות עד ליום ראשון להשיב להצעה | כל הפרטים (פוליטי)משה כהן
כטב"ם ישראלי תקף ג'יפ ליד מסגד אבו חצ'רה בשכונת רמאל במערב העיר עזה. בתקיפה נהרגו 3 אנשים ונפצעו נוספים, לפי דיווחים פלסטיניים.צוות בבלי
שינוי הגישה של הנשיא טראמפ כלפי ישראל והסוגייה האיראנית הדהימה את המדינה היהודית, כאשר לא ברור מהו המניע מאחורי ההתהפכות הדרמטית | אמירה אחת של הנשיא אמש חושפת אולי הצצה למה שבאמת התרחש מאחורי הקלעים (מדיני)ישראל גראדווהל
מתקפת כטב"מים חסרת תקדים הכתה בלב מוסקבה והציתה את בית הזיקוק האסטרטגי בקפוטניה | תיעודים דרמטיים חושפים פטריית עשן ענקית מעל העיר, בעוד 40% מאספקת הבנזין של הבירה הרוסית בסכנה ממשית (חדשות בעולם)דני שפיץ
פחות משנתיים אחרי שגוגל שילמה 2.7 מיליארד דולר כדי להחזירו • המהנדס הבכיר נועם שזיר מצטרף ליריבה הגדולה | "חיכיתי לזה 10 שנים" (טכנולוגיה)ישראל גרוס
כוחות צה"ל התבססו במרחב ביטחוני של כ-10 ק"מ בתוך שטח לבנון • הפעילות נמשכת להסרת איומים ולהגנה על תושבי הצפון | המפה המלאה נחשפת (צבא וביטחון)אליהו לוי
מערכת היחסים האישית בין נתניהו לטראמפ הגיעה בשבועות האחרונים לשפל חסר תקדים, השיא הגיעה אמש בחתימת ארצות הברית על הסכם כניעה מול איראן | בעיתון ה'וול סטריט ג'ורנל' דווח בהרחבה על השיחות של השניים, וכמה משפטים שהחליפו ביניהם בטלפון | טראמפ ונתניהו - כבר לא - כך זה נראה (מדיני)ישראל גראדווהל
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