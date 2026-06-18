הבני ברקים מודאגים | תיעוד: מגיע עם הקורקינט החשמלי - ופורץ לעסק

הצעת פשרה דרמטית של העליון: המשנה לנשיא השופט סולברג הודיע כי בכוונת ההרכב להוציא צו על תנאי בשל הפגיעה בחשאיות ההצבעה, והציע לכנסת פתרון מיידי: "תעשו את זה עוד פעם, בהליך נקי ותקין" | השופטים העניקו לצדדים שהות עד ליום ראשון להשיב להצעה | כל הפרטים (פוליטי)משה כהן
כטב"ם ישראלי תקף ג'יפ ליד מסגד אבו חצ'רה בשכונת רמאל במערב העיר עזה. בתקיפה נהרגו 3 אנשים ונפצעו נוספים, לפי דיווחים פלסטיניים.צוות בבלי
שינוי הגישה של הנשיא טראמפ כלפי ישראל והסוגייה האיראנית הדהימה את המדינה היהודית, כאשר לא ברור מהו המניע מאחורי ההתהפכות הדרמטית | אמירה אחת של הנשיא אמש חושפת אולי הצצה למה שבאמת התרחש מאחורי הקלעים (מדיני)ישראל גראדווהל
שרת החוץ של אירופה קאיה קאלאס הגיבה להודעת החרם עליו הכריז שר החוץ גדעון סער שלא ישוחח עימה מעתה עד שתחזור בה מאמירות קשות כלפי ישראל | לאחר הודעתו החריגה, כך היא הגיבה לדברים (חדשות)יוסי נכטיגל
מתקפת כטב"מים חסרת תקדים הכתה בלב מוסקבה והציתה את בית הזיקוק האסטרטגי בקפוטניה | תיעודים דרמטיים חושפים פטריית עשן ענקית מעל העיר, בעוד 40% מאספקת הבנזין של הבירה הרוסית בסכנה ממשית (חדשות בעולם)דני שפיץ
פחות משנתיים אחרי שגוגל שילמה 2.7 מיליארד דולר כדי להחזירו • המהנדס הבכיר נועם שזיר מצטרף ליריבה הגדולה | "חיכיתי לזה 10 שנים" (טכנולוגיה)ישראל גרוס
כוחות צה"ל התבססו במרחב ביטחוני של כ-10 ק"מ בתוך שטח לבנון • הפעילות נמשכת להסרת איומים ולהגנה על תושבי הצפון | המפה המלאה נחשפת (צבא וביטחון)אליהו לוי
מערכת היחסים האישית בין נתניהו לטראמפ הגיעה בשבועות האחרונים לשפל חסר תקדים, השיא הגיעה אמש בחתימת ארצות הברית על הסכם כניעה מול איראן | בעיתון ה'וול סטריט ג'ורנל' דווח בהרחבה על השיחות של השניים, וכמה משפטים שהחליפו ביניהם בטלפון | טראמפ ונתניהו - כבר לא - כך זה נראה (מדיני)ישראל גראדווהל
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