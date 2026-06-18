בבלי
מבזקזה כבר הפך לתופעה

הבני ברקים מודאגים | תיעוד: מגיע עם הקורקינט החשמלי - ופורץ לעסק

שלושה בתי עסק נפרצו רק הלילה על ידי חשוד שהיה רכוב על גבי קורקינט חשמלי | בעלי העסקים בבני ברק מודאגים מהעלייה בתופעה | במשטרה מנסים לאתר את הפורץ (חרדים) 

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מבזקים נוספים

15:29
אין גבול

דרמה בבג"ץ: השופטים מציעים לבטל את הבחירות למבקר המדינה 

הצעת פשרה דרמטית של העליון: המשנה לנשיא השופט סולברג הודיע כי בכוונת ההרכב להוציא צו על תנאי בשל הפגיעה בחשאיות ההצבעה, והציע לכנסת פתרון מיידי: "תעשו את זה עוד פעם, בהליך נקי ותקין" | השופטים העניקו לצדדים שהות עד ליום ראשון להשיב להצעה | כל הפרטים (פוליטי) 

משה כהן
14:57
בבלי

3 הרוגים בתקיפת כטב"ם ישראלי על רכב במערב עזה

כטב"ם ישראלי תקף ג'יפ ליד מסגד אבו חצ'רה בשכונת רמאל במערב העיר עזה. בתקיפה נהרגו 3 אנשים ונפצעו נוספים, לפי דיווחים פלסטיניים.

צוות בבלי
14:42
"תודה רבה להם"

האם טראמפ חשף בטעות למה הוא התהפך? האמירה התמוהה של הנשיא 

שינוי הגישה של הנשיא טראמפ כלפי ישראל והסוגייה האיראנית הדהימה את המדינה היהודית, כאשר לא ברור מהו המניע מאחורי ההתהפכות הדרמטית | אמירה אחת של הנשיא אמש חושפת אולי הצצה למה שבאמת התרחש מאחורי הקלעים (מדיני) 

ישראל גראדווהל
14:34
צעד חריף

נבהלה? שרת החוץ של אירופה מגיבה: "גדעון היקר..." - והתגובה החריפה של סער

שרת החוץ של אירופה קאיה קאלאס הגיבה להודעת החרם עליו הכריז שר החוץ גדעון סער שלא ישוחח עימה מעתה עד שתחזור בה מאמירות קשות כלפי ישראל | לאחר הודעתו החריגה, כך היא הגיבה לדברים (חדשות)

יוסי נכטיגל
14:21
אוקראינה תוקפת

קילומטרים ספורים מהקרמלין: מוסקבה התעוררה לפטריית עשן אימתנית

מתקפת כטב"מים חסרת תקדים הכתה בלב מוסקבה והציתה את בית הזיקוק האסטרטגי בקפוטניה | תיעודים דרמטיים חושפים פטריית עשן ענקית מעל העיר, בעוד 40% מאספקת הבנזין של הבירה הרוסית בסכנה ממשית (חדשות בעולם)

דני שפיץ
14:11
מלחמת הכישרונות

חובש הכיפה שעזב את גוגל פעמיים: 2.7 מיליארד לא הספיקו לו

פחות משנתיים אחרי שגוגל שילמה 2.7 מיליארד דולר כדי להחזירו • המהנדס הבכיר נועם שזיר מצטרף ליריבה הגדולה | "חיכיתי לזה 10 שנים" (טכנולוגיה)

ישראל גרוס
13:13
המרחב הביטחוני

צה"ל חושף: זו המפה המלאה של אזור החיץ בדרום לבנון

כוחות צה"ל התבססו במרחב ביטחוני של כ-10 ק"מ בתוך שטח לבנון • הפעילות נמשכת להסרת איומים ולהגנה על תושבי הצפון | המפה המלאה נחשפת (צבא וביטחון)

אליהו לוי
13:11
שפל היסטורי

"דונלד, איך אתה מתכוון לוודא את זה?" | השיחות הקשות בין נתניהו לטראמפ נחשפות

מערכת היחסים האישית בין נתניהו לטראמפ הגיעה בשבועות האחרונים לשפל חסר תקדים, השיא הגיעה אמש בחתימת ארצות הברית על הסכם כניעה מול איראן | בעיתון ה'וול סטריט ג'ורנל' דווח בהרחבה על השיחות של השניים, וכמה משפטים שהחליפו ביניהם בטלפון | טראמפ ונתניהו - כבר לא - כך זה נראה (מדיני) 

ישראל גראדווהל
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