מזכ"ל נאט"ו: 30-35 אלף חיילים רוסים נהרגים מדי חודש באוקראינה

בבלי

חזבאללה פרסם הודעה מפורטת המכחישה את שליטת כוחות צה"ל ברכס עלי א-טאהר וכפר תבנית בדרום לבנון, בתגובה למפה שפרסם דובר צה"ל. לפי ההודעה, צה"ל מנסה כבר ארבעה ימים להתקדם לאזור בסיוע הפגזות כבדות, אך לוחמי חזבאללה הדפו את הניסיונות והסבו לצה"ל "אבדות כבדות". הארגון טוען שכוחות צה"ל נמצאים רק בפאתיו הדרומיים של כפר תבנית. דובר צה"ל פרסם מפה חדשה המציגה את הקו האדום-צהוב בדרום לבנון, כשרכס עלי א-טאהר וכפר תבנית מסומנים כחלק מהשטח בשליטת צה"ל.