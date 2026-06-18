חזבאללה מכחיש שליטת צה"ל ברכס עלי א-טאהר וכפר תבנית

אין גבול

הצעת פשרה דרמטית של העליון: המשנה לנשיא השופט סולברג הודיע כי בכוונת ההרכב להוציא צו על תנאי בשל הפגיעה בחשאיות ההצבעה, והציע לכנסת פתרון מיידי: "תעשו את זה עוד פעם, בהליך נקי ותקין" | השופטים העניקו לצדדים שהות עד ליום ראשון להשיב להצעה | כל הפרטים (פוליטי)