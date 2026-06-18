חזבאללה מכחיש שליטת צה"ל ברכס עלי א-טאהר וכפר תבנית

הנשיא האמריקני, שנחשב לבעל ברית קרוב במיוחד של ראש הממשלה, ואף קידם עבורו קמפיין חנינה, כעת לא בטוח שיתמוך בו בבחירות הקרובות. "ביבי צריך להיות יותר רציונלי", אמר דונלד טראמפ (פוליטי, מדיני)יוני גבאי
בישראל נמצאים בכוננות ספיגה לקראת חודשים ארוכים וקשים מול הממשל האמריקני, כך לפי דיווח ישראלי שמתפרסם היום | כך מתכוון נתניהו להיענות - או לדחות את דרישותיו של הנשיא טראמפ שעוד יבואו (מדיני)דניאל הרץ
מזכ"ל נאט"ו מארק רוטה מסר כי בין 30 ל-35 אלף חיילים רוסים נהרגים מדי חודש במלחמה באוקראינה. "אלה מספרים מרשימים מאוד" אמר רוטה.צוות בבלי
ביל קאסידי, סנטור רפובליקני שהיה שייך בעברו למפלגה הדמוקרטית, יצא בחריפות נגד ההסכם עליו חתם מנהיג המפלגה דונלד טראמפ | "רייגן מתהפך בקברו", הוא כתב בין היתר (חדשות)ישראל גראדווהל
דליקה פרצה בסמיכות לגן ילדים ומבנה מגורים • גננת דיווחה על ילד נעדר בעת הפינוי | לוחמי האש אתרו אותו במהירות כשהוא בריא ושלם (בארץ)משה כץ
חה"כ לשעבר אביר קארה פרסם קולאז' שמציב זה לצד זה את פריצת גדר עזה ומחאות החרדים • "אם קנית שקט עם מזוודות כסף הבעיה תבוא לבקר" | ביקורת נרחבת: הסתה חמורה (בארץ)דוד קליין
שלושה בתי עסק נפרצו רק הלילה על ידי חשוד שהיה רכוב על גבי קורקינט חשמלי | בעלי העסקים בבני ברק מודאגים מהעלייה בתופעה | במשטרה מנסים לאתר את הפורץ (חרדים)דוד הכהן
הצעת פשרה דרמטית של העליון: המשנה לנשיא השופט סולברג הודיע כי בכוונת ההרכב להוציא צו על תנאי בשל הפגיעה בחשאיות ההצבעה, והציע לכנסת פתרון מיידי: "תעשו את זה עוד פעם, בהליך נקי ותקין" | השופטים העניקו לצדדים שהות עד ליום ראשון להשיב להצעה | כל הפרטים (פוליטי)משה כהן
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