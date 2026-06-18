פסק דין מפתיע: נוסע קיבל קנס על אי תיקוף - יפוצה ב-6,000 ש"ח

אין לנו על מי להישען

בעיצומה של הסערה המדינית והביטחונית סביב הסכמי הממשל האמריקני עם איראן, צפה ועולה שיחת הקודש שנמסרה לפני שנתיים עם בחירתו של דונלד טראמפ • בשעה שבעולם כולו צהלו ושמחו, הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך השמיע תמרור אזהרה נוקב בפני נגידים מחוץ לארץ • התוכן המצמרר שנמסר אז באנגלית מתברר היום במלוא דיוקו: "מנשיא אמריקה לא ניוושע, הגאולה תגיע רק כשנבין שאין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים" | צפו בדברים (חרדים)