רוח הקודש דיברה מתוך גרונו; האזהרה המצמררת של הפוסק על נשיא ארה"ב

תוקף ללא רסן

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, הכריז על תחילתם של 60 ימי הפסקת האש עם איראן בעקבות החתימה על מזכר ההבנות, במטרה להגיע להסכם גרעין סופי. ואנס טען כי התוכנית הגרעינית של טהרן הושמדה, קרא לישראל "לא להשתולל בלבנון" ולכבד את ההסכם (מדיני)