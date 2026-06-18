מזעזע: שוטרים התעללו בתלמיד משיעור א' בישיבת גרודנא באר יעקב | מעייריב

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, הכריז על תחילתם של 60 ימי הפסקת האש עם איראן בעקבות החתימה על מזכר ההבנות, במטרה להגיע להסכם גרעין סופי. ואנס טען כי התוכנית הגרעינית של טהרן הושמדה, קרא לישראל "לא להשתולל בלבנון" ולכבד את ההסכם (מדיני)בבלי
חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מספר רקטות ששוגרו לעבר המרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. מספר רקטות נוספות נפלו בסמוך לכוחות. בחסדי השם, אין נפגעים. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות.צוות בבלי
למרות המגעים המתקדמים להפסקת אש ארוכת-טווח מול איראן והשפעותיה על הזירה הלבנונית, במערכת הביטחון שומרים על דריכות שיא. הרמטכ"ל אייל זמיר הנחה את כוחות צה"ל, ובייחוד את חיל האוויר ומערך ההגנה האווירית, להיערך למעבר מיידי מ"אפס למאה" ולשמור על כוננות גבוהה לתרחישי תקיפה באיראן וחידוש הלחימה בלבנון (צבא וביטחון)ב. ניסני
ג'ף בזוס תיאר באוזני טראמפ את רכישת ה'וושינגטון פוסט' כהשקעה הגרועה ביותר שלו | כל הפרטים על ההפסדים הכלכליים, הביקורת והקיצוצים בעיתון (בעולם)אריה רוזן
סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס אמר כי קיימים חילוקי דעות אמיתיים בתוך איראן. לדבריו, המחנה הפרגמטי הולך ומנצח בוויכוח הפנימי במדינה.צוות בבלי
בית המשפט דן היום בצו הסגירה שהוטל על שני סניפי רשת מוכרת בירושלים, בעקבות פרשת הימצאות חומרי ההרגעה במחיות התינוקות "פרינוק". במהלך הדיון הדפו נציגי הרשת את ההאשמות, העלו השערות חלופיות למקור החומר הזר, בהן פגיעה מכוונת ברשת או חבלה בשלב הייצור בחו"ל, ודרשו לצמצם את צו הסגירה למחלקות התינוקות בלבד (בארץ)מישאל לוי
בעיצומה של הסערה המדינית והביטחונית סביב הסכמי הממשל האמריקני עם איראן, צפה ועולה שיחת הקודש שנמסרה לפני שנתיים עם בחירתו של דונלד טראמפ • בשעה שבעולם כולו צהלו ושמחו, הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך השמיע תמרור אזהרה נוקב בפני נגידים מחוץ לארץ • התוכן המצמרר שנמסר אז באנגלית מתברר היום במלוא דיוקו: "מנשיא אמריקה לא ניוושע, הגאולה תגיע רק כשנבין שאין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים" | צפו בדברים (חרדים)חיים רוזנבוים
פרקליטות המדינה הגישה תביעה אזרחית נגד המחבלים שחטפו ורצחו את החייל ב-1984 • המטרה: להשיב לקופת המדינה את התשלומים למשפחה השכולה | "מי שרצח צריך לשאת בתוצאות הכלכליות" (משפט)דניאל הרץ
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