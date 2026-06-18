צעד רוחני

רום ברסלבסקי שיתף את עוקביו ברשתות החברתיות בהחלטה רוחנית משמעותית שקיבל על עצמו, לעבור לחבוש כיפה גדולה המכסה את רוב ראשו | הבהיר כי הוא שלם עם הצעד למרות התיוגים החברתיים האפשריים (אנשים)