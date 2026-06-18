מוג'תבא חמינאי בהתייחסות ראשונה להסכם: "הייתה לי דעה שונה"

רום ברסלבסקי שיתף את עוקביו ברשתות החברתיות בהחלטה רוחנית משמעותית שקיבל על עצמו, לעבור לחבוש כיפה גדולה המכסה את רוב ראשו | הבהיר כי הוא שלם עם הצעד למרות התיוגים החברתיים האפשריים (אנשים)יאיר טוקר
חזבאללה הכריז על סדרת מתקפות חדשה שהשיק לרגל יום העשרואא' השיעי. במסגרת הסדרה, הארגון לקח אחריות על חילופי אש עם כוחות צה"ל המנסים להתקדם מאזור כפר ארנון לכיוון כפר תבנית בדרום לבנון. המתקפה הראשונה בסדרה החלה היום בשעה 17:30.צוות בבלי
כשבני גנץ ישב ללמוד את תורת המהר"ל | הפרשן שמלהטט בין גפני לדרעי | כל המי ומי בחתונת נכדתו של גפני | רבי דוד חיתן את נכדו - וזה מה שגילה לקהל | כשמני הולנדר בלבל את הבכיר הבני ברקי | קובי סלע לומד | בערי וובר בשטייגען | יומולדת בהפתעה לשמעון לוי | בוסו סנדק | מוטי שטיינמץ מתפייט • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבועזיידל'ע
ימות המשיח: ח"כ מדגל התורה ינהל חקירה נגד אלימות משטרתית בהפגנות הפלג | תחקיר מיוחד: שוטרים מפרים נהלים רק בהפגנות החרדים | "טראמפ איז אפערד": שלט ענק במונסי החרדית נגד ההסכם עם איראן | קרלין סטולין מיישרת קו עם המהפכה החסידית: לבוש אחיד לכל התלמידים | ג' בתמוז! העולם היהודי מציין 32 שנה לפטירת האדמו"ר מליובאוויטש (מעייריב)איצלה כץ
סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, הכריז על תחילתם של 60 ימי הפסקת האש עם איראן בעקבות החתימה על מזכר ההבנות, במטרה להגיע להסכם גרעין סופי. ואנס טען כי התוכנית הגרעינית של טהרן הושמדה, קרא לישראל "לא להשתולל בלבנון" ולכבד את ההסכם (מדיני)בבלי
חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מספר רקטות ששוגרו לעבר המרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. מספר רקטות נוספות נפלו בסמוך לכוחות. בחסדי השם, אין נפגעים. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות.צוות בבלי
למרות המגעים המתקדמים להפסקת אש ארוכת-טווח מול איראן והשפעותיה על הזירה הלבנונית, במערכת הביטחון שומרים על דריכות שיא. הרמטכ"ל אייל זמיר הנחה את כוחות צה"ל, ובייחוד את חיל האוויר ומערך ההגנה האווירית, להיערך למעבר מיידי מ"אפס למאה" ולשמור על כוננות גבוהה לתרחישי תקיפה באיראן וחידוש הלחימה בלבנון (צבא וביטחון)ב. ניסני
ג'ף בזוס תיאר באוזני טראמפ את רכישת ה'וושינגטון פוסט' כהשקעה הגרועה ביותר שלו | כל הפרטים על ההפסדים הכלכליים, הביקורת והקיצוצים בעיתון (בעולם)אריה רוזן
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