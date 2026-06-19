צה"ל תקף מטרות חיזבאללה בדרום לבנון בתגובה להפרות הפסקת האש

בבלי

נביה ברי, יו"ר הפרלמנט הלבנוני והמיצג של חזבאללה במו"מ עם המערב, הגיב להצהרת טראמפ על הפסקת אש: "אני שב ומדגיש את עמדת לבנון ואת מחויבותו של חזבאללה להפסקת האש, כל עוד ישראל מחויבת לה באופן מלא ומקיף". ברי קישר את דבריו למשא ומתן האיראני-אמריקאי בשווייץ. לדברי המקור, חזבאללה ואיראן מכינים את הקרקע לטראמפ להפעיל לחץ על ישראל בסוגיה הלבנונית.