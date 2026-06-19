4 חיילים נפצעו מפגיעת רחפן בדרום לבנון - אחד במצב קשה

חיל האוויר תקף לאורך הלילה במספר רב של כפרים בדרום לבנון, בעיקר באזור רכס עלי א-טאהר והכפרים הסמוכים לנבטיה. דובר צה"ל מסר כי התקיפות בוצעו נגד מחבלים ותשתיות טרור של חיזבאללה, לאחר הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש. לפי דיווחים לבנונים, 23 בני אדם נהרגו מאז חצות.צוות בבלי
צה"ל תקף במהלך הלילה וממשיך לתקוף מחבלים ותשתיות טרור של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. התקיפות בוצעו בעקבות הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה.צוות בבלי
נביה ברי, יו"ר הפרלמנט הלבנוני והמיצג של חזבאללה במו"מ עם המערב, הגיב להצהרת טראמפ על הפסקת אש: "אני שב ומדגיש את עמדת לבנון ואת מחויבותו של חזבאללה להפסקת האש, כל עוד ישראל מחויבת לה באופן מלא ומקיף". ברי קישר את דבריו למשא ומתן האיראני-אמריקאי בשווייץ. לדברי המקור, חזבאללה ואיראן מכינים את הקרקע לטראמפ להפעיל לחץ על ישראל בסוגיה הלבנונית.צוות בבלי
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חזבאללה הכריז על סדרת מתקפות חדשה שהשיק לרגל יום העשרואא' השיעי. במסגרת הסדרה, הארגון לקח אחריות על חילופי אש עם כוחות צה"ל המנסים להתקדם מאזור כפר ארנון לכיוון כפר תבנית בדרום לבנון. המתקפה הראשונה בסדרה החלה היום בשעה 17:30.צוות בבלי
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