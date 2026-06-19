טראמפ: מזכר ההבנות עם איראן הוא "סוג של כניעה ללא תנאים"

בבלי

ראש הממשלה נתניהו הצהיר כי ישראל לא תסבול התקפות על חיילים או על שטחה, ותגבה מחיר כבד מחיזבאללה. צה"ל יפעל לסכל כל איום על כוחותיו ושטח המדינה. נתניהו הבהיר באופן חד משמעי כי ישראל תישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שיידרש כדי להגן על יישובי הצפון.