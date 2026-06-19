טראמפ: מזכר ההבנות עם איראן הוא "סוג של כניעה ללא תנאים"

פיקוד העורף הודיע כי האירוע הבטחוני באזור זרעית בקו העימות הסתיים. השוהים במרחבים המוגנים יכולים לצאת. בחסדי השם לא היו נפגעים.צוות בבלי
צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב זרעית. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
ראש הממשלה נתניהו הצהיר כי ישראל לא תסבול התקפות על חיילים או על שטחה, ותגבה מחיר כבד מחיזבאללה. צה"ל יפעל לסכל כל איום על כוחותיו ושטח המדינה. נתניהו הבהיר באופן חד משמעי כי ישראל תישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שיידרש כדי להגן על יישובי הצפון.צוות בבלי
שר החוץ של פקיסטן הציע הסבר חלופי לביטול שיחות המו"מ בין איראן לארה"ב בשווייץ. לדבריו, הסיבה שהמשא ומתן טרם החל קשורה לכך שבכירים איראנים עסוקים בטקסי חודש מוחרם — חודש קדוש לשיעים בו מקיימים את טקסי העאשוראא.צוות בבלי
במהלך הלילה זיהה צה"ל ירי רקטות של חיזבאללה לעבר כוחותיו הפועלים בדרום לבנון. בסגירת מעגל מהירה, חיסל צה"ל שני מחבלים שנמלטו על אופנוע ממרחב השיגור. לאחר מכן תקף והשמיד צה"ל את המשגר ממנו שוגרו הרקטות. בחסדי השם לא היו נפגעים בקרב כוחות צה"ל.צוות בבלי
מטוסי קרב תקפו לפני כשעה מטרות בכפרים דרוס ועין בורצ'אי באזור בעלבכ שבצפון מזרח לבנון. מדובר באזור המרוחק משמעותית מנפת נבטיה בדרום לבנון, שם התמקדו התקיפות במהלך הלילה.צוות בבלי
קצין מילואים נפצע באורח קשה ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון במהלך הלילה. הפצועים פונו לבית חולים לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו, כך נמסר מדובר צה"ל.צוות בבלי
חיל האוויר תקף לאורך הלילה במספר רב של כפרים בדרום לבנון, בעיקר באזור רכס עלי א-טאהר והכפרים הסמוכים לנבטיה. דובר צה"ל מסר כי התקיפות בוצעו נגד מחבלים ותשתיות טרור של חיזבאללה, לאחר הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש. לפי דיווחים לבנונים, 23 בני אדם נהרגו מאז חצות.צוות בבלי
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