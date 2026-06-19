שגריר ישראל בארה"ב: נצרנו את האש בלבנון, נישאר עד להשלמת המשימה

מקורות לבנוניים מדווחים על הרוג בתקיפת כטב"מ ישראלי שפגע באופנוע שנסע בכביש זבדין-חארוף בדרום לבנון. התקיפה בוצעה בשעה האחרונה. במקביל דווח על תקיפה ישראלית נוספת בכפר כונין.צוות בבלי
לפי הוושינגטון פוסט, סוכנויות המודיעין האמריקאיות הזהירו את ממשל טראמפ כי ראש הממשלה נתניהו צפוי לנקוט צעדים שעלולים לפגוע בהסכם השלום החדש בין ארצות הברית לאיראן.צוות בבלי
פיקוד העורף הודיע כי האירוע הבטחוני באזור זרעית בקו העימות הסתיים. השוהים במרחבים המוגנים יכולים לצאת. בחסדי השם לא היו נפגעים.צוות בבלי
צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב זרעית. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
בראיון, נשאל טראמפ על כך שבתחילת העימות עם איראן דרש כניעה ללא תנאים, בעוד מזכר ההבנות לא נראה ככזה. טראמפ השיב: "למעשה, זה כנראה כן סוג של כניעה ללא תנאים".צוות בבלי
ראש הממשלה נתניהו הצהיר כי ישראל לא תסבול התקפות על חיילים או על שטחה, ותגבה מחיר כבד מחיזבאללה. צה"ל יפעל לסכל כל איום על כוחותיו ושטח המדינה. נתניהו הבהיר באופן חד משמעי כי ישראל תישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שיידרש כדי להגן על יישובי הצפון.צוות בבלי
שר החוץ של פקיסטן הציע הסבר חלופי לביטול שיחות המו"מ בין איראן לארה"ב בשווייץ. לדבריו, הסיבה שהמשא ומתן טרם החל קשורה לכך שבכירים איראנים עסוקים בטקסי חודש מוחרם — חודש קדוש לשיעים בו מקיימים את טקסי העאשוראא.צוות בבלי
במהלך הלילה זיהה צה"ל ירי רקטות של חיזבאללה לעבר כוחותיו הפועלים בדרום לבנון. בסגירת מעגל מהירה, חיסל צה"ל שני מחבלים שנמלטו על אופנוע ממרחב השיגור. לאחר מכן תקף והשמיד צה"ל את המשגר ממנו שוגרו הרקטות. בחסדי השם לא היו נפגעים בקרב כוחות צה"ל.צוות בבלי
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