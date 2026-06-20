צה"ל תוקף עשרות יעדים בלבנון — לפחות 12 הרוגים

בבלי

שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר הודיע כי ישראל נצרה את האש בלבנון בשעה 18:30 שעון ישראל. לייטר הבהיר כי אם חיזבאללה יפסיק את מתקפותיו, הוא ייענה בשקט. השגריר הוסיף כי ישראל נמצאת באזור הביטחון כדי לטהר את האזור מחיזבאללה, ותישאר שם עד שהמשימה תושלם.