צה"ל תוקף עשרות יעדים בלבנון — לפחות 12 הרוגים

הנשיא טראמפ התייחס לראש הממשלה נתניהו במהלך טקס קבלת מטוס ה-Airforce 1 החדש. "ביבי נתניהו הוא ראש ממשלה לוחם. צריך להכיר בכך ולתת לו את הקרדיט המגיע לו", אמר טראמפ.צוות בבלי
שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר הודיע כי ישראל נצרה את האש בלבנון בשעה 18:30 שעון ישראל. לייטר הבהיר כי אם חיזבאללה יפסיק את מתקפותיו, הוא ייענה בשקט. השגריר הוסיף כי ישראל נמצאת באזור הביטחון כדי לטהר את האזור מחיזבאללה, ותישאר שם עד שהמשימה תושלם.צוות בבלי
מקורות לבנוניים מדווחים על הרוג בתקיפת כטב"מ ישראלי שפגע באופנוע שנסע בכביש זבדין-חארוף בדרום לבנון. התקיפה בוצעה בשעה האחרונה. במקביל דווח על תקיפה ישראלית נוספת בכפר כונין.צוות בבלי
לפי הוושינגטון פוסט, סוכנויות המודיעין האמריקאיות הזהירו את ממשל טראמפ כי ראש הממשלה נתניהו צפוי לנקוט צעדים שעלולים לפגוע בהסכם השלום החדש בין ארצות הברית לאיראן.צוות בבלי
פיקוד העורף הודיע כי האירוע הבטחוני באזור זרעית בקו העימות הסתיים. השוהים במרחבים המוגנים יכולים לצאת. בחסדי השם לא היו נפגעים.צוות בבלי
צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב זרעית. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
בראיון, נשאל טראמפ על כך שבתחילת העימות עם איראן דרש כניעה ללא תנאים, בעוד מזכר ההבנות לא נראה ככזה. טראמפ השיב: "למעשה, זה כנראה כן סוג של כניעה ללא תנאים".צוות בבלי
ראש הממשלה נתניהו הצהיר כי ישראל לא תסבול התקפות על חיילים או על שטחה, ותגבה מחיר כבד מחיזבאללה. צה"ל יפעל לסכל כל איום על כוחותיו ושטח המדינה. נתניהו הבהיר באופן חד משמעי כי ישראל תישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שיידרש כדי להגן על יישובי הצפון.צוות בבלי
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