ארגון איראני מודיע על סגירת מצר הורמוז בתגובה להפרות בלבנון

בבלי

חזבאללה פרסם כרוז בו הוא מודיע כי מחויב להפסקת האש, אך טוען שישראל הפרה אותה ברגעים הראשונים. הארגון לקח אחריות על ירי הלילה נגד חיילי צה"ל לאחר שאלה, לטענתו, ניסו להסתנן לרכס עלי א-טאהר בניסיון להרחיב את השטח שכבשו. חזבאללה הודיע שיפעל לסיכול כל ניסיון של ישראל להרחיב את שטחי הכיבוש. צה"ל טוען שרכס עלי א-טאהר כבר נמצא בשליטה ישראלית, בעוד חזבאללה רואה בכך הרחבה חדשה של כיבוש. זו מהות הלחימה בין הצדדים ביומיים האחרונים.