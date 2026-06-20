צה"ל השמיד את סניף הבנק המרכזי של לבנון בנבטיה

סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס צפוי לצאת היום לשוויץ לשיחות עם נציגים איראנים, כך דיווחה רשת CNN.צוות בבלי
מפקדת ח'אתם אלאנביאא האיראנית הודיעה על סגירת מצר הורמוז בפני תנועת ספינות ונתיבי שיט ימיים. ההודעה מציינת כי הצעד נעשה בתגובה להפרת התחייבויות ארה"ב והפרות הפסקת האש מצד ישראל בדרום לבנון, שהובילו להרג ולעקירת מאות אלפי לבנונים, וכן בשל אי-נסיגת כוחות צה"ל משטחי דרום לבנון. הארגון הדגיש כי זהו הצעד הראשון, ואם התוקפנות תימשך ייושמו צעדים נוספים כדי לכפות על ישראל לעמוד בהתחייבויותיה.צוות בבלי
במספר אירועים במהלך הלילה שיגר ארגון הטרור חיזבאללה יותר מ-50 שיגורים לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. בחסדי השם לא היו נפגעים. צה"ל הגדיר זאת כהפרות חוזרות ונשנות של הסכם הפסקת האש. בתגובה תקף הצבא במהלך הלילה עשרות תשתיות טרור ומחבלים מחיזבאללה בדרום לבנון, כולל עמדות שיגור רקטות, מחסני אמצעי לחימה ומפקדות. דובר צה"ל הדגיש כי הצבא לא יקבל פגיעה באזרחי ישראל ובכוחותיו ויגיב בעוצמה.צוות בבלי
חזבאללה פרסם כרוז בו הוא מודיע כי מחויב להפסקת האש, אך טוען שישראל הפרה אותה ברגעים הראשונים. הארגון לקח אחריות על ירי הלילה נגד חיילי צה"ל לאחר שאלה, לטענתו, ניסו להסתנן לרכס עלי א-טאהר בניסיון להרחיב את השטח שכבשו. חזבאללה הודיע שיפעל לסיכול כל ניסיון של ישראל להרחיב את שטחי הכיבוש. צה"ל טוען שרכס עלי א-טאהר כבר נמצא בשליטה ישראלית, בעוד חזבאללה רואה בכך הרחבה חדשה של כיבוש. זו מהות הלחימה בין הצדדים ביומיים האחרונים.צוות בבלי
צה"ל תקף מאז חצות עשרות יעדים בדרום לבנון ובאזור אלבקאע בעקבות הפרות הפסקת האש מצד חזבאללה. מרבית התקיפות מתמקדות באזור נבטיה, אך גם בנפות צור וג'זין. בין התקיפות: חיסול 4 אנשים בכפר באריש בנפת צור בתקיפה על בית מאוכלס, 3 הרוגים בערבצאלים, ו-4 הרוגים בתקיפת כטב"מ על רכב בדיר א-זהראני. סך ההרוגים הלבנונים עומד על לפחות 12.צוות בבלי
הנשיא טראמפ התייחס לראש הממשלה נתניהו במהלך טקס קבלת מטוס ה-Airforce 1 החדש. "ביבי נתניהו הוא ראש ממשלה לוחם. צריך להכיר בכך ולתת לו את הקרדיט המגיע לו", אמר טראמפ.צוות בבלי
שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר הודיע כי ישראל נצרה את האש בלבנון בשעה 18:30 שעון ישראל. לייטר הבהיר כי אם חיזבאללה יפסיק את מתקפותיו, הוא ייענה בשקט. השגריר הוסיף כי ישראל נמצאת באזור הביטחון כדי לטהר את האזור מחיזבאללה, ותישאר שם עד שהמשימה תושלם.צוות בבלי
מקורות לבנוניים מדווחים על הרוג בתקיפת כטב"מ ישראלי שפגע באופנוע שנסע בכביש זבדין-חארוף בדרום לבנון. התקיפה בוצעה בשעה האחרונה. במקביל דווח על תקיפה ישראלית נוספת בכפר כונין.צוות בבלי
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