שני ילדים חרדים נפצעו בינוני במהלך שבת בצהריים בתאונת בימבה בבית שמש

הנשיא האמריקני מבהיר את תנאי ההסכם עם איראן • במשך 60 יום לא יהיו אגרות מעבר במצר | לדבריו: "מדובר בתשלום עבור השירותים שהעניקה אמריקה" (בעולם)יוסי נכטיגל
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי לא ייגבו אגרות מעבר במצר הורמוז במהלך 60 ימי הפסקת האש, וגם לאחר מכן לא יוטלו אגרות אלא אם ארה"ב תטיל אותן. טראמפ הבהיר כי במקרה שהעסקה לא תושלם, האגרות ישמשו "כתשלום עבור השירותים שהענקנו כמלאך השומר של מדינות המזרח התיכון, וכהחזר על עלויות העבר, ההווה והעתיד".צוות בבלי
בתקיפות צה"ל היום בדרום לבנון הושמד סניף הבנק המרכזי של לבנון בעיר נבטיה.צוות בבלי
סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס צפוי לצאת היום לשוויץ לשיחות עם נציגים איראנים, כך דיווחה רשת CNN.צוות בבלי
מפקדת ח'אתם אלאנביאא האיראנית הודיעה על סגירת מצר הורמוז בפני תנועת ספינות ונתיבי שיט ימיים. ההודעה מציינת כי הצעד נעשה בתגובה להפרת התחייבויות ארה"ב והפרות הפסקת האש מצד ישראל בדרום לבנון, שהובילו להרג ולעקירת מאות אלפי לבנונים, וכן בשל אי-נסיגת כוחות צה"ל משטחי דרום לבנון. הארגון הדגיש כי זהו הצעד הראשון, ואם התוקפנות תימשך ייושמו צעדים נוספים כדי לכפות על ישראל לעמוד בהתחייבויותיה.צוות בבלי
במספר אירועים במהלך הלילה שיגר ארגון הטרור חיזבאללה יותר מ-50 שיגורים לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. בחסדי השם לא היו נפגעים. צה"ל הגדיר זאת כהפרות חוזרות ונשנות של הסכם הפסקת האש. בתגובה תקף הצבא במהלך הלילה עשרות תשתיות טרור ומחבלים מחיזבאללה בדרום לבנון, כולל עמדות שיגור רקטות, מחסני אמצעי לחימה ומפקדות. דובר צה"ל הדגיש כי הצבא לא יקבל פגיעה באזרחי ישראל ובכוחותיו ויגיב בעוצמה.צוות בבלי
חזבאללה פרסם כרוז בו הוא מודיע כי מחויב להפסקת האש, אך טוען שישראל הפרה אותה ברגעים הראשונים. הארגון לקח אחריות על ירי הלילה נגד חיילי צה"ל לאחר שאלה, לטענתו, ניסו להסתנן לרכס עלי א-טאהר בניסיון להרחיב את השטח שכבשו. חזבאללה הודיע שיפעל לסיכול כל ניסיון של ישראל להרחיב את שטחי הכיבוש. צה"ל טוען שרכס עלי א-טאהר כבר נמצא בשליטה ישראלית, בעוד חזבאללה רואה בכך הרחבה חדשה של כיבוש. זו מהות הלחימה בין הצדדים ביומיים האחרונים.צוות בבלי
צה"ל תקף מאז חצות עשרות יעדים בדרום לבנון ובאזור אלבקאע בעקבות הפרות הפסקת האש מצד חזבאללה. מרבית התקיפות מתמקדות באזור נבטיה, אך גם בנפות צור וג'זין. בין התקיפות: חיסול 4 אנשים בכפר באריש בנפת צור בתקיפה על בית מאוכלס, 3 הרוגים בערבצאלים, ו-4 הרוגים בתקיפת כטב"מ על רכב בדיר א-זהראני. סך ההרוגים הלבנונים עומד על לפחות 12.צוות בבלי
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