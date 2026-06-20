איראן מגיבה לטראמפ: יהיו אגרות בהורמוז — זה סופי

דובר צה"ל התיר כעת לפרסום את שמו של הלוחם שנפל בקרבות עם חיזבאללה • סמ"ר ליאב כבביה בן 20 מהוד השרון, לוחם שריון בגדוד 52 | באותו אירוע נפלו שלושה לוחמים נוספים (צבא וביטחון)אליהו לוי
צה"ל תקף היום במרכז רצועת עזה וחיסל את אחמד סמיר מחמד ושאח, מחבל בזרוע הצבאית של חמאס ששימש כפעיל צליפה. ושאח חוסל יחד עם שני מחבלים נוספים בתקיפה מדויקת מהאוויר. במקביל לעבודתו כצלם של אל-ג'זירה בשנים האחרונות, ושאח היה פעיל בזרוע הצבאית של חמאס. בתקופה האחרונה קידם מתווי צליפה ופעולות טרור נגד כוחות צה"ל ברצועה. אחיו, מחמד סמיר מחמד ושאח, מחבל מרכזי במטה ייצור הרקטות של חמאס, חוסל באפריל לאחר שפעל אף הוא במסווה של עיתונאי אל-ג'זירה.צוות בבלי
הנשיא האמריקני מבהיר את תנאי ההסכם עם איראן • במשך 60 יום לא יהיו אגרות מעבר במצר | לדבריו: "מדובר בתשלום עבור השירותים שהעניקה אמריקה" (בעולם)יוסי נכטיגל
שני ילדים בני 6 ו-8 נפצעו בשבת אחה"צ בשכונת רמת בית שמש ד' • הילדים ששיחקו עם בימבה, התנגשו במדרכה במהלך הרכיבה ופונו במצב בינוני לבית החולים שערי צדק בירושלים (חדשות בארץ)דוד הכהן
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי לא ייגבו אגרות מעבר במצר הורמוז במהלך 60 ימי הפסקת האש, וגם לאחר מכן לא יוטלו אגרות אלא אם ארה"ב תטיל אותן. טראמפ הבהיר כי במקרה שהעסקה לא תושלם, האגרות ישמשו "כתשלום עבור השירותים שהענקנו כמלאך השומר של מדינות המזרח התיכון, וכהחזר על עלויות העבר, ההווה והעתיד".צוות בבלי
בתקיפות צה"ל היום בדרום לבנון הושמד סניף הבנק המרכזי של לבנון בעיר נבטיה.צוות בבלי
סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס צפוי לצאת היום לשוויץ לשיחות עם נציגים איראנים, כך דיווחה רשת CNN.צוות בבלי
מפקדת ח'אתם אלאנביאא האיראנית הודיעה על סגירת מצר הורמוז בפני תנועת ספינות ונתיבי שיט ימיים. ההודעה מציינת כי הצעד נעשה בתגובה להפרת התחייבויות ארה"ב והפרות הפסקת האש מצד ישראל בדרום לבנון, שהובילו להרג ולעקירת מאות אלפי לבנונים, וכן בשל אי-נסיגת כוחות צה"ל משטחי דרום לבנון. הארגון הדגיש כי זהו הצעד הראשון, ואם התוקפנות תימשך ייושמו צעדים נוספים כדי לכפות על ישראל לעמוד בהתחייבויותיה.צוות בבלי
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