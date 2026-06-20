איראן מגיבה לטראמפ: יהיו אגרות בהורמוז — זה סופי

בבלי

צה"ל תקף היום במרכז רצועת עזה וחיסל את אחמד סמיר מחמד ושאח, מחבל בזרוע הצבאית של חמאס ששימש כפעיל צליפה. ושאח חוסל יחד עם שני מחבלים נוספים בתקיפה מדויקת מהאוויר. במקביל לעבודתו כצלם של אל-ג'זירה בשנים האחרונות, ושאח היה פעיל בזרוע הצבאית של חמאס. בתקופה האחרונה קידם מתווי צליפה ופעולות טרור נגד כוחות צה"ל ברצועה. אחיו, מחמד סמיר מחמד ושאח, מחבל מרכזי במטה ייצור הרקטות של חמאס, חוסל באפריל לאחר שפעל אף הוא במסווה של עיתונאי אל-ג'זירה.