צה"ל חיסל מחבל חמאס ששימש כצלם אל-ג'זירה

בבלי

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי לא ייגבו אגרות מעבר במצר הורמוז במהלך 60 ימי הפסקת האש, וגם לאחר מכן לא יוטלו אגרות אלא אם ארה"ב תטיל אותן. טראמפ הבהיר כי במקרה שהעסקה לא תושלם, האגרות ישמשו "כתשלום עבור השירותים שהענקנו כמלאך השומר של מדינות המזרח התיכון, וכהחזר על עלויות העבר, ההווה והעתיד".