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"הכספים לא יסייעו לאזרחים": פהלווי זועם על הסכם טראמפ עם איראן

בן השאה האחרון מגנה את ההסכם שיעניק לטהרן 300 מיליארד דולר • "המשטר טבח ב-40 אלף מפגינים והעולם מתעלם" | האופוזיציה האיראנית בזעם (בעולם)

טראמפ מימין, פהלווי משמאל | צילום: צילום: שאטרסטוק, הבית הלבן
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מבזקים נוספים

07:43
בבלי

4 חיילי צה"ל נפלו באותו אירוע קרבי

צה"ל הודיע על נפילת 4 חיילים באותו אירוע: סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל, סמ"ר נוה חבשוש ז"ל, סמ"ר יואב קליין ז"ל וסמ"ר ליאב כבביה ז"ל. ההודעה נמסרה למשפחות החללים.

צוות בבלי
00:01
הותר לפרסום

שוב בשורות איוב מדרום לבנון: סמ"ר ליאב כבביה הי"ד נפל בקרבות

דובר צה"ל התיר כעת לפרסום את שמו של הלוחם שנפל בקרבות עם חיזבאללה • סמ"ר ליאב כבביה בן 20 מהוד השרון, לוחם שריון בגדוד 52 | באותו אירוע נפלו שלושה לוחמים נוספים (צבא וביטחון)

אליהו לוי
23:47
בבלי

צה"ל חיסל מחבל חמאס ששימש כצלם אל-ג'זירה

צה"ל תקף היום במרכז רצועת עזה וחיסל את אחמד סמיר מחמד ושאח, מחבל בזרוע הצבאית של חמאס ששימש כפעיל צליפה. ושאח חוסל יחד עם שני מחבלים נוספים בתקיפה מדויקת מהאוויר. במקביל לעבודתו כצלם של אל-ג'זירה בשנים האחרונות, ושאח היה פעיל בזרוע הצבאית של חמאס. בתקופה האחרונה קידם מתווי צליפה ופעולות טרור נגד כוחות צה"ל ברצועה. אחיו, מחמד סמיר מחמד ושאח, מחבל מרכזי במטה ייצור הרקטות של חמאס, חוסל באפריל לאחר שפעל אף הוא במסווה של עיתונאי אל-ג'זירה.

צוות בבלי
23:41
בבלי

איראן מגיבה לטראמפ: יהיו אגרות בהורמוז — זה סופי

פרופסור מחמד מרנדי, חבר משלחת המו"מ האיראנית, הגיב להודעת נשיא ארה"ב טראמפ בנושא אי גביית אגרות במצר הורמוז. "יהיו אגרות. זה סופי!" הכריז מרנדי, בסתירה ישירה להצהרת טראמפ שלפיה לא ייגבו אגרות מעבר במצר הורמוז.

צוות בבלי
22:53
אגרות המעבר

טראמפ על ההחלטה האיראנית במצרי הורמוז ומבהיר: "רק לאמריקה יהיה מותר"

הנשיא האמריקני מבהיר את תנאי ההסכם עם איראן • במשך 60 יום לא יהיו אגרות מעבר במצר | לדבריו: "מדובר בתשלום עבור השירותים שהעניקה אמריקה" (בעולם)

יוסי נכטיגל
22:51
בשכונה החרדית

שני ילדים חרדים נפצעו בינוני במהלך שבת בצהריים בתאונת בימבה בבית שמש

שני ילדים בני 6 ו-8 נפצעו בשבת אחה"צ בשכונת רמת בית שמש ד' • הילדים ששיחקו עם בימבה, התנגשו במדרכה במהלך הרכיבה ופונו במצב בינוני לבית החולים שערי צדק בירושלים (חדשות בארץ)

דוד הכהן
22:21
בבלי

טראמפ: לא ייגבו אגרות במצר הורמוז אלא אם ארה"ב תטיל אותן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי לא ייגבו אגרות מעבר במצר הורמוז במהלך 60 ימי הפסקת האש, וגם לאחר מכן לא יוטלו אגרות אלא אם ארה"ב תטיל אותן. טראמפ הבהיר כי במקרה שהעסקה לא תושלם, האגרות ישמשו "כתשלום עבור השירותים שהענקנו כמלאך השומר של מדינות המזרח התיכון, וכהחזר על עלויות העבר, ההווה והעתיד".

צוות בבלי
19:38
בבלי

צה"ל השמיד את סניף הבנק המרכזי של לבנון בנבטיה

בתקיפות צה"ל היום בדרום לבנון הושמד סניף הבנק המרכזי של לבנון בעיר נבטיה.

צוות בבלי
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