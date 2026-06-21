4 חיילי צה"ל נפלו באותו אירוע קרבי

בן השאה האחרון מגנה את ההסכם שיעניק לטהרן 300 מיליארד דולר • "המשטר טבח ב-40 אלף מפגינים והעולם מתעלם" | האופוזיציה האיראנית בזעם (בעולם)אליהו לוי
דובר צה"ל התיר כעת לפרסום את שמו של הלוחם שנפל בקרבות עם חיזבאללה • סמ"ר ליאב כבביה בן 20 מהוד השרון, לוחם שריון בגדוד 52 | באותו אירוע נפלו שלושה לוחמים נוספים (צבא וביטחון)אליהו לוי
צה"ל תקף היום במרכז רצועת עזה וחיסל את אחמד סמיר מחמד ושאח, מחבל בזרוע הצבאית של חמאס ששימש כפעיל צליפה. ושאח חוסל יחד עם שני מחבלים נוספים בתקיפה מדויקת מהאוויר. במקביל לעבודתו כצלם של אל-ג'זירה בשנים האחרונות, ושאח היה פעיל בזרוע הצבאית של חמאס. בתקופה האחרונה קידם מתווי צליפה ופעולות טרור נגד כוחות צה"ל ברצועה. אחיו, מחמד סמיר מחמד ושאח, מחבל מרכזי במטה ייצור הרקטות של חמאס, חוסל באפריל לאחר שפעל אף הוא במסווה של עיתונאי אל-ג'זירה.צוות בבלי
פרופסור מחמד מרנדי, חבר משלחת המו"מ האיראנית, הגיב להודעת נשיא ארה"ב טראמפ בנושא אי גביית אגרות במצר הורמוז. "יהיו אגרות. זה סופי!" הכריז מרנדי, בסתירה ישירה להצהרת טראמפ שלפיה לא ייגבו אגרות מעבר במצר הורמוז.צוות בבלי
הנשיא האמריקני מבהיר את תנאי ההסכם עם איראן • במשך 60 יום לא יהיו אגרות מעבר במצר | לדבריו: "מדובר בתשלום עבור השירותים שהעניקה אמריקה" (בעולם)יוסי נכטיגל
שני ילדים בני 6 ו-8 נפצעו בשבת אחה"צ בשכונת רמת בית שמש ד' • הילדים ששיחקו עם בימבה, התנגשו במדרכה במהלך הרכיבה ופונו במצב בינוני לבית החולים שערי צדק בירושלים (חדשות בארץ)דוד הכהן
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי לא ייגבו אגרות מעבר במצר הורמוז במהלך 60 ימי הפסקת האש, וגם לאחר מכן לא יוטלו אגרות אלא אם ארה"ב תטיל אותן. טראמפ הבהיר כי במקרה שהעסקה לא תושלם, האגרות ישמשו "כתשלום עבור השירותים שהענקנו כמלאך השומר של מדינות המזרח התיכון, וכהחזר על עלויות העבר, ההווה והעתיד".צוות בבלי
בתקיפות צה"ל היום בדרום לבנון הושמד סניף הבנק המרכזי של לבנון בעיר נבטיה.צוות בבלי
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