מו"מ בין איראן לארה"ב מתחיל בשווייץ

בבלי

צה"ל חיסל בשבוע שעבר בדרום רצועת עזה את המחבלים חסין קדרה ומחמד פרא, שפעלו בתשתית להעברת כספים של חמאס. קדרה, ראש התשתית, יחד עם פרא ומחבלים נוספים סייעו בהעברת יותר מחצי מיליארד שקל לזרוע הצבאית של חמאס באמצעות רשת של עשרות בלדרים וחלפנים בטורקיה ובעזה. הכספים שימשו לתשלום משכורות למחבלים ומימון פעילות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, תוך הפרה של הסכם הפסקת האש.