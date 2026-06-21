בבלי
מבזקבדרכו לחלל

התמונות שאי אפשר להציג באף מסך: נאס"א מציגה את השלב הבא בחקר החלל

בזמן שאתם קוראים את השורות האלה, אחת המכונות המדעיות השאפתניות ביותר משייטת בשקט על פני המים | טלסקופ החלל "ננסי גרייס רומן", היורש של האבל, עשוי לשנות את כל מה שאנו יודעים על היקום ועל המציאות עצמה (חדשות בעולם)

טלסקופ העל 'רומן' משייט במים | צילום: צילום: כוחות השטח של הצי האמריקאי
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10:18
חלום בלהות

'הגענו': מיליונים הוקפצו בלילה בעקבות התראה על פלישת חייזרים

דממה של 1:30 בלילה נשברה בבת אחת, כשמיליוני טלפונים החלו להשמיע התרעות חירום | בתוך דקות המדינה כולה התעוררה לסיפור מתיחה בכלל לא מצחיק (חדשות בעולם)

דני שפיץ
10:04
בבלי

מו"מ בין איראן לארה"ב מתחיל בשווייץ

ערוץ אלמיאדין הלבנוני מדווח כי החלו מפגשים בין נציגי איראן וארה"ב בדרגי משנה בשווייץ. המפגשים מתקיימים לקראת פגישה רשמית שצפויה להתחיל היום בשעה 14:30.

צוות בבלי
09:24
תיעוד מהחיסול

אחרי שסייעו בהעברת יותר מחצי מיליארד ש"ח לחמאס - כך הם חוסלו | צפו

צה"ל חיסל מחבלים בתשתית העברת הכספים של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, לאחר שסייעו בהעברת סכום של יותר מחצי מיליארד ש"ח | צפו בחיסול (צבא)

ב. ניסני
09:12
בבלי

צה"ל חיסל מחבלים שהעבירו חצי מיליארד שקל לחמאס

צה"ל חיסל בשבוע שעבר בדרום רצועת עזה את המחבלים חסין קדרה ומחמד פרא, שפעלו בתשתית להעברת כספים של חמאס. קדרה, ראש התשתית, יחד עם פרא ומחבלים נוספים סייעו בהעברת יותר מחצי מיליארד שקל לזרוע הצבאית של חמאס באמצעות רשת של עשרות בלדרים וחלפנים בטורקיה ובעזה. הכספים שימשו לתשלום משכורות למחבלים ומימון פעילות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, תוך הפרה של הסכם הפסקת האש.

צוות בבלי
09:08
המשטרה חוקרת

חשד לרצח: בת 60 נמצאה ללא רוח חיים בביתה; בעלה פונה במצב קשה

כוחות ההצלה קבעו את מותה של אישה בת 60, לאחר שאותרה בביתה כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק ונשימה וסובלת מחבלת ראש וסימני אלימות, בעלה כבן 65 פונה במצב קשה | המשטרה חוקרת (חדשות)

קובי רוזן
08:06
בבלי

דובר צה"ל מפרסם שם הנופל הרביעי מגדוד 52 בלבנון

צה"ל פרסם את שמו של לוחם נוסף מגדוד 52 שנפל בלילה שבין חמישי לשישי בקרב בדרום לבנון, באותה תקרית בה נהרג גם מפקד הגדוד. זהו הנופל הרביעי מהגדוד באותו אירוע. יהי זכרו ברוך.

צוות בבלי
07:43
בבלי

4 חיילי צה"ל נפלו באותו אירוע קרבי

צה"ל הודיע על נפילת 4 חיילים באותו אירוע: סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל, סמ"ר נוה חבשוש ז"ל, סמ"ר יואב קליין ז"ל וסמ"ר ליאב כבביה ז"ל. ההודעה נמסרה למשפחות החללים.

צוות בבלי
07:15
זעם באופוזיציה

"הכספים לא יסייעו לאזרחים": פהלווי זועם על הסכם טראמפ עם איראן

בן השאה האחרון מגנה את ההסכם שיעניק לטהרן 300 מיליארד דולר • "המשטר טבח ב-40 אלף מפגינים והעולם מתעלם" | האופוזיציה האיראנית בזעם (בעולם)

אליהו לוי
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התמונות שאי אפשר להציג באף מסך: נאס"א מציגה את השלב הבא בחקר החלל | בבלי