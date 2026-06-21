'הגענו': מיליונים הוקפצו בלילה בעקבות התראה על פלישת חייזרים

בזמן שאתם קוראים את השורות האלה, אחת המכונות המדעיות השאפתניות ביותר משייטת בשקט על פני המים | טלסקופ החלל "ננסי גרייס רומן", היורש של האבל, עשוי לשנות את כל מה שאנו יודעים על היקום ועל המציאות עצמה (חדשות בעולם)דני שפיץ
ערוץ אלמיאדין הלבנוני מדווח כי החלו מפגשים בין נציגי איראן וארה"ב בדרגי משנה בשווייץ. המפגשים מתקיימים לקראת פגישה רשמית שצפויה להתחיל היום בשעה 14:30.צוות בבלי
צה"ל חיסל מחבלים בתשתית העברת הכספים של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, לאחר שסייעו בהעברת סכום של יותר מחצי מיליארד ש"ח | צפו בחיסול (צבא)ב. ניסני
צה"ל חיסל בשבוע שעבר בדרום רצועת עזה את המחבלים חסין קדרה ומחמד פרא, שפעלו בתשתית להעברת כספים של חמאס. קדרה, ראש התשתית, יחד עם פרא ומחבלים נוספים סייעו בהעברת יותר מחצי מיליארד שקל לזרוע הצבאית של חמאס באמצעות רשת של עשרות בלדרים וחלפנים בטורקיה ובעזה. הכספים שימשו לתשלום משכורות למחבלים ומימון פעילות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, תוך הפרה של הסכם הפסקת האש.צוות בבלי
כוחות ההצלה קבעו את מותה של אישה בת 60, לאחר שאותרה בביתה כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק ונשימה וסובלת מחבלת ראש וסימני אלימות, בעלה כבן 65 פונה במצב קשה | המשטרה חוקרת (חדשות)קובי רוזן
צה"ל פרסם את שמו של לוחם נוסף מגדוד 52 שנפל בלילה שבין חמישי לשישי בקרב בדרום לבנון, באותה תקרית בה נהרג גם מפקד הגדוד. זהו הנופל הרביעי מהגדוד באותו אירוע. יהי זכרו ברוך.צוות בבלי
צה"ל הודיע על נפילת 4 חיילים באותו אירוע: סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל, סמ"ר נוה חבשוש ז"ל, סמ"ר יואב קליין ז"ל וסמ"ר ליאב כבביה ז"ל. ההודעה נמסרה למשפחות החללים.צוות בבלי
בן השאה האחרון מגנה את ההסכם שיעניק לטהרן 300 מיליארד דולר • "המשטר טבח ב-40 אלף מפגינים והעולם מתעלם" | האופוזיציה האיראנית בזעם (בעולם)אליהו לוי
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