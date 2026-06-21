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טרגדיה קשה בלוס אנג'לס: שני ישראלים נהרגו בתאונה עצמית באזור מליבו

שני ישראלים כבני 40 נהרגו בתאונה עצמית באזור מליבו שבלוס אנג'לס • היחידה הבינלאומית של זק"א פועלת מול הרשויות המקומיות ומסייעת למשפחות בהליכי הזיהוי והסידורים | המשפחות בצער עמוק (בעולם)

לוס אנג'לס | צילום: צילום: shutterstock
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אליהו לוי
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טרגדיה קשה בלוס אנג'לס: שני ישראלים נהרגו בתאונה עצמית באזור מליבו | בבלי