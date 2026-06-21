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סבב שני בבחירות לנשיאות קולומביה - מועמד הימין פרו-ישראלי מוביל

בקולומביה מתקיים היום סבב בחירות שני לנשיאות, לאחר שאף מועמד לא השיג 50% בסבב הראשון. המתמודדים: אבלרדו דה לה אספריאלה, מועמד ימין שמרן ותומך ישראל, מול איוון קסטרו, מועמד שמאל הממשיך את דרכו של הנשיא היוצא גוסטבו פטרו, אחד הפוליטיקאים העוינים ביותר לישראל. סקרים צופים ניצחון למועמד הימין, מה שעשוי לשפר באופן דרמטי את היחסים בין ישראל לקולומביה.

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