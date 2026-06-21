מסמכים סודיים של ח'אמנאי התפרסמו בשידור חי; השידור נקטע ונפתחו הליכים משמעתיים

משמר בתי המשפט החל להחתים משפחות שכולות ונפגעי איבה על טופס התחייבות בכניסה לדיונים • הפרת ההתחייבות תוביל להרחקה מיידית ומניעת כניסה לדיונים עתידיים | ארגון בצלמו: "מטרתו להפחיד ולעצור את הציבור" (חוק ומשפט)משה כץ
השופט שטיין דורש מהמדינה להשיב תוך 60 יום על עתירה נגד מפעלים בלתי חוקיים • זיהום תעשייתי כבד זורם לנחל חברון ומשם לנגב | "הפקרת המרחב מביאה לאסון סביבתי" (חוק ומשפט)משה כץ
שב"כ וצה"ל חושפים: סוכלו עשרות פיגועים בשנה האחרונה שהוכוונו מטורקיה • פעילי חמאס פועלים באין מפריע באיסטנבול ומקיימים פגישות עם מחבלים מיהודה ושומרון | הפעילים המרכזיים נחשפו (צבא וביטחון)ב. ניסני
אדם ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו פיתח תסמינים חשודים • החשוד כחולה הועבר לבידוד בבבית החולים שיבא תל השומר | החקירה האפידמיולוגית נמשכת (חדשות בריאות)בני סולומון
אישה בת 26 ותינוק בן חצי שנה נלכדו ברכב לאחר התנגשות עם משאית • לוחמי האש חילצו אותם מהרכב הנמעך | פונו לבית החולים הדסה עין כרם במצב בינוני וקל (חדשות בארץ)דוד הכהן
ארגון 'אמת ליעקב' דורש עיכוב ההגרלה הקרובה • מחזיקי תעודות זכאות תקפות נחסמו בן לילה | "שינוי כללי המשחק תוך כדי תנועה" (חוק ומשפט)דוד ישראלי
ניקי סוקולוב גורש מתאילנד ונעצר בישראל • השתמש בסוכני AI לפתיחת חשבונות בנק פיקטיביים | מאות אלפי שקלים נגנבו (משפט)משה כץ
לוחמי גדוד גדעון פשטו על חנות חקלאית בחטיבת מנשה • 175 ק"ג דשנים בלתי חוקיים שיועדו לייצור מטענים אותרו | החשוד הועבר לחקירה בתחנת אריאל (צבא וביטחון)אליהו לוי
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