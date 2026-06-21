שב"כ וצה"ל חושפים: סוכלו עשרות פיגועים שהוכוונו מטורקיה

סוכנות תסנים האיראנית מדווחת על תנאי איראן לפתיחת מצר הורמוז: מקור המקורב למשלחת המו"מ האיראנית מסר כי הסרת המצור הימי האמריקאי לבדה אינה מספיקה. לדבריו, אם ישראל תמשיך בפעולותיה בלבנון ולא תובטח שלמותה הטריטוריאלית של לבנון, לא יתקיים מו"מ בנושאים אחרים. המקור הבהיר כי פתיחת המצר מותנית במילוי התחייבויות בשלב הראשון: שחרור נכסים איראניים מוקפאים, הפסקת מלחמה בכל הזירות כולל לבנון, הסרה מלאה של המצור על איראן ואישורים לייצוא נפט ומוצרים פטרוכימיים.צוות בבלי
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