איראן: מצר הורמוז לא ייפתח ללא הבטחת שלמות לבנון

בבלי

שב"כ וצה"ל חשפו כי בשנה האחרונה סוכלו עשרות פיגועים שהוכוונו על ידי פעילי מרחב הגדה של חמאס הפועלים מטורקיה. בין הפעילים המרכזיים: זאהר ג'אברין (ראש מרחב הגדה), אימן אבו חליל (ראש הזרוע הצבאית), אימן שראונה, מחמד מלאח, מאג'ד ג'עבה, וליד אבו נצאר וסלאם יעיש. הפעילים עוסקים בגיוס מחבלים, העברת כספים ואמצעי לחימה, והכוונת פיגועים ביהודה ושומרון ובישראל. לפי הגילוי, פעילי חמאס מבצעים את פעילותם באין מפריע משטח טורקיה, מקיימים פגישות עם פעילים מיהודה ושומרון, ומנצלים תשתיות במדינה להעברת הנחיות וכספים. שב"כ וצה"ל הודיעו כי ימשיכו לפעול בנחישות לסיכול איומים.