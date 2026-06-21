איראן: מצר הורמוז לא ייפתח ללא הבטחת שלמות לבנון

מורה בתלמוד תורה בבני ברק הכה שני תלמידים בכיתה ה' • הושעה ליום אחד בלבד ושב ללמד | "המנהל דיבר איתו אבל שלחתי את הילד לכיתה" (חדשות חרדים)כיכר השבת
שישה בני אדם הוצאו להורג לפנות בוקר בירדן • הורשעו בהקמת תא דאעש, רצח קצינים והברחת נשק | המחיר הכבד של הטרור (העולם הערבי)אליהו לוי
תיעוד מחריד ממצלמות האבטחה חושף את הרגעים שבהם תושב נתיבות בשנות ה-20 לחייו פורץ לעסק מקומי, גונב טרקטורון חשמלי, וגורם במזיד לשריפת ענק שכילתה את המקום לחלוטין - עם נזק מוערך בלמעלה ממיליון שקלים | כך הוא נתפס (בארץ)קובי אטינגר
שר הביטחון דוחה דיווחים על הגבלות בפעילות מול חיזבאללה • צה"ל הגיב בעוצמה לפגיעה בכוחותינו | "שמירת חיי חיילינו בעדיפות עליונה" (צבא וביטחון)אליהו לוי
הרב דוד אוחיון יו"ר ועד הרבנים מכריז על חידוש מנהג לבישת בגדי השרד • ההחלטה התקבלה ברוב דעות לאחר התייעצות עם רבנים רבים | "להחזיר עטרה ליושנה ולחזק מעמד הרבנים" (חרדים)חיים כהן
שב"כ וצה"ל חשפו כי בשנה האחרונה סוכלו עשרות פיגועים שהוכוונו על ידי פעילי מרחב הגדה של חמאס הפועלים מטורקיה. בין הפעילים המרכזיים: זאהר ג'אברין (ראש מרחב הגדה), אימן אבו חליל (ראש הזרוע הצבאית), אימן שראונה, מחמד מלאח, מאג'ד ג'עבה, וליד אבו נצאר וסלאם יעיש. הפעילים עוסקים בגיוס מחבלים, העברת כספים ואמצעי לחימה, והכוונת פיגועים ביהודה ושומרון ובישראל. לפי הגילוי, פעילי חמאס מבצעים את פעילותם באין מפריע משטח טורקיה, מקיימים פגישות עם פעילים מיהודה ושומרון, ומנצלים תשתיות במדינה להעברת הנחיות וכספים. שב"כ וצה"ל הודיעו כי ימשיכו לפעול בנחישות לסיכול איומים.צוות בבלי
ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני תקף את איפא"ק והאשים את השדולה הפרו-ישראלית ב"השפעה פסולה" על הפוליטיקה האמריקנית (בעולם)אריה רוזן
האמן יעקב אגם, מחלוצי האמנות הקינטית והאופטית, הלך לעולמו בגיל 98 • יצירותיו מוצגות במומ"ה, בגוגנהיים ובארמון האליזה | מזרקת "אש ומים" בדיזנגוף ועשרות פסלים ציבוריים הנושאים את חותמו (חדשות)דוד ישראלי
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