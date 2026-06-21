דרישה דחופה למנהל בתי המשפט: באיזו סמכות החתמתם אזרחים?

סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס הגיע לשוויץ יחד עם סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר לקיום שיחות עם האיראנים | בפתח הפגישה בנוכחות נציגים קטארים ופקיסטניים, החניף ואנס למארחים, ולא פחות מכך לאויב האיראני | הדברים המלאים (מדיני)ישראל גראדווהל
למרות שיחות המשא ומתן, נשיא ארצות הברית ממשיך לאיים על הרפובליקה האסלאמית של איראן. בשיחה עם 'פוקס ניוז' אמר כי אם מצר הורמוז ייסגר - "לא תהיה להם מדינה". הוא גם הגיב לדבריו של הנשיא פזכשיאן (בעולם)אליהו לוי
בשוויץ החלו שיחות המשא ומתן בין נציגי איראן ובין שליחיו של הנשיא טראמפ , בראשותו של סגן הנשיא וואנס | כולם תוןעדו יחד בחדר אחד, כשדגל איראן ברקע | ואנס: "אמריקה מוכנה לשינוי ביחסים" (חדשות)אליהו לוי
אלימות קשה בפתח החופש הגדול: נהג אוטובוס ומבקר תחבורה ציבורית הותקפו באבנים סמוך לרמת ישי, לאחר שסירבו להעלות נערים ללא תשלום | צפו במרדף הדרמטי אחריהם וברגעים שקדמו לתקיפה (בארץ)קובי אטינגר
ה"כיבוש" הכלכלי של קטאר כלפי הממשל האמריקני הושלם בסוף השבוע כאשר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הציג את המטוס החדש שקיבל מהממשל הקטארי | באורח תמוה, צבעו של המטוס דומה באופן מחשיד לצבע דגל קטאר - אדום, במקום הכחול ששלט עד כה ב'אייר פורס 1 הקודם" (בעולם)ישראל גראדווהל
המשלחת האיראנית שנחתה הלילה בשוויץ לקראת סבב שיחות נוסף עם האמריקנים, נשאה עימה מסר תודעתי לאמריקנים, תוך שימוש ציני בערכים המערביים - לטובת צרכי האיראנים (העולם הערבי)יוסי נכטיגל
מנכ"ל משרד הפנים שלח מכתב תקיף לראש עיריית רמת השרון בדרישה לאכוף את חוק העזר • העירייה מתכננת לתקן את החוק כדי להכשיר את פעילות המתחם בדיעבד | "המתחם יישאר פתוח" (חדשות חרדים)חזקי שטרן
מנתוני דובר צה"ל עולה תמונה של התקפיות חסרת תקדים באיו"ש: למעלה מ-1,770 מבוקשים נעצרו, עשרות מחרטות הושמדו ומיליוני שקלים שיועדו לטרור הוחרמו. במקביל, חטיבות "הבזק" החדשות סיימו אימונים אינטנסיביים ועוברות לפריסה מבצעית בכלל הגזרות (צבא וביטחון)ב. ניסני
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