בבלי
מבזקסערה בליכוד

"מחטף חוקתי": ח"כ ביטן מגיש עתירה דחופה נגד ראש הממשלה

ביטן תוקף את תוכנית נתניהו להקים ועדה מסדרת במקום פריימריז • "שינוי כללי המשחק תוך כדי המשחק" | העתירה הדרמטית (פוליטי מדיני)

בחירות לפריימריז בליכוד | צילום: צילום: דוד כהן / פלאש 90
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מבזקים נוספים

16:36
שפל חדש

לקרוא ולא להאמין: הנאום השקרי  של ואנס לאיראנים - מול המצלמות

סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס הגיע לשוויץ יחד עם סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר לקיום שיחות עם האיראנים | בפתח הפגישה בנוכחות נציגים קטארים ופקיסטניים, החניף ואנס למארחים, ולא פחות מכך לאויב האיראני | הדברים המלאים (מדיני) 

ישראל גראדווהל
16:27
מאיים על איראן

טראמפ: "לא תהיה לכם מדינה, כדאי לפזשכיאן לשמור על הפה שלו"

למרות שיחות המשא ומתן, נשיא ארצות הברית ממשיך לאיים על הרפובליקה האסלאמית של איראן. בשיחה עם 'פוקס ניוז' אמר כי אם מצר הורמוז ייסגר - "לא תהיה להם מדינה". הוא גם הגיב לדבריו של הנשיא פזכשיאן (בעולם)

אליהו לוי
16:13
כניעה דיפלומטית

עם דגל איראן ברקע: ואנס, קושנר וויטקוף ושר החוץ האיראני בחדר אחד

בשוויץ החלו שיחות המשא ומתן בין נציגי איראן ובין שליחיו של הנשיא טראמפ , בראשותו של סגן הנשיא וואנס | כולם תוןעדו יחד בחדר אחד, כשדגל איראן ברקע | ואנס: "אמריקה מוכנה לשינוי ביחסים" (חדשות)

אליהו לוי
16:12
בצפון הארץ

הנהג סירב להעלות אותם לאוטובוס בלי תשלום; כך הם נקמו בכל הנוסעים

אלימות קשה בפתח החופש הגדול: נהג אוטובוס ומבקר תחבורה ציבורית הותקפו באבנים סמוך לרמת ישי, לאחר שסירבו להעלות נערים ללא תשלום | צפו במרדף הדרמטי אחריהם וברגעים שקדמו לתקיפה (בארץ)

קובי אטינגר
15:51
מתנה רעילה

הכיבוש הושלם: טראמפ חגג על מטוסו החדש - בצבע דגל קטאר | צפו

ה"כיבוש" הכלכלי של קטאר כלפי הממשל האמריקני הושלם בסוף השבוע כאשר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הציג את המטוס החדש שקיבל מהממשל הקטארי | באורח תמוה, צבעו של המטוס דומה באופן מחשיד לצבע דגל קטאר - אדום, במקום הכחול ששלט עד כה ב'אייר פורס 1 הקודם" (בעולם) 

ישראל גראדווהל
15:48
אלופים בהנדסת תודעה

האיראנים נחתו הלילה בשוויץ - זה המסר התודעתי שנכתב על גוף המטוס

המשלחת האיראנית שנחתה הלילה בשוויץ לקראת סבב שיחות נוסף עם האמריקנים, נשאה עימה מסר תודעתי לאמריקנים, תוך שימוש ציני בערכים המערביים - לטובת צרכי האיראנים (העולם הערבי)

יוסי נכטיגל
15:39
המאבק על הצביון

בפרהסיה: "ביג גלילות" בועטים בקדושת השבת - משרד הפנים מנסה לעצור את החרפה

מנכ"ל משרד הפנים שלח מכתב תקיף לראש עיריית רמת השרון בדרישה לאכוף את חוק העזר • העירייה מתכננת לתקן את החוק כדי להכשיר את פעילות המתחם בדיעבד | "המתחם יישאר פתוח" (חדשות חרדים)

חזקי שטרן
15:34
סיכום חצי שנתי

11,500 פעולות, 1,770 עצורים: צה"ל מנקה את יו"ש | תיעוד

מנתוני דובר צה"ל עולה תמונה של התקפיות חסרת תקדים באיו"ש: למעלה מ-1,770 מבוקשים נעצרו, עשרות מחרטות הושמדו ומיליוני שקלים שיועדו לטרור הוחרמו. במקביל, חטיבות "הבזק" החדשות סיימו אימונים אינטנסיביים ועוברות לפריסה מבצעית בכלל הגזרות (צבא וביטחון)

ב. ניסני
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"מחטף חוקתי": ח"כ ביטן מגיש עתירה דחופה נגד ראש הממשלה | בבלי