"מחטף חוקתי": ח"כ ביטן מגיש עתירה דחופה נגד ראש הממשלה

מאיים על איראן

למרות שיחות המשא ומתן, נשיא ארצות הברית ממשיך לאיים על הרפובליקה האסלאמית של איראן. בשיחה עם 'פוקס ניוז' אמר כי אם מצר הורמוז ייסגר - "לא תהיה להם מדינה". הוא גם הגיב לדבריו של הנשיא פזכשיאן (בעולם)