טראמפ: 19 מיליון חביות נפט איראני יצאו אתמול - יש לי 60 יום

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום באזכרה לאחיו, גיבור ישראל יוני נתניהו הי"ד שנפל במבצע יונתן לשחרור חטופים ישראלים | נתניהו התייחס ברמז להתפתחויות, ולהסכם הכניעה עליו חתם טראמפ מול האיראנים (חדשות)דניאל הרץ
שלושה ישראלים נהרגו הלילה בהתרסקות מטוס קל באזור מיוער במדינת מרילנד, פחות מ-30 ק"מ ממזרח לבירה וושינגטון | כוחות ההצלה הגיעו לזירה בעקבות התרעה אוטומטית שנשלחה ממכשיר אייפון של אחד הנוסעים | גורמים רשמיים מעריכים כי ייתכן שמדובר בטיסת אימון | אין ניצולים באירוע (תעופה)איציק אברהם
ראש הממשלה בנימין נתניהו וסיעת הליכוד הגישו הודעה לבג"ץ שבה הם מתנגדים נחרצות לקיום הצבעה חוזרת בכנסת: "בלתי מתקבל על הדעת שמי שלא מרוצה מתוצאות בחירות חשאיות יוכל לבטלן" (משפט)משה כהן
בישראל קיימת תמימות דעים לגבי אי-נסיגה מדרום לבנון והחזקת השטח שמצפון לקו הצהוב | עם זאת, בדרג המדיני מוכנים לשמוע על נסיגה מסוימת תחת תנאים קשוחים | ישראל אינה רואה את עצמה מחויבת להסכם טראמפ בכל הנוגע ללבנון (חדשות)יוסי נכטיגל
הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נכנס היום לדרום לבנון והתייחס למספר סוגיות, כולל הפסקת האש השבירה מול האיראנים וחיזבאללה | בדבריו התייחס הרמטכ"ל ברמז לביקורת שנשמעת בימים האחרונים על כיבוש אזורים שאין בהם עניין ביטחוני מובהק | הדברים המלאים (ביטחוני)ב. ניסני
הקיר החל לשקוע, אך השכנים נמנעו מלשלם וטענו כי מדובר באחריות ועד הבית. המפקחת על המקרקעין קבעה כי החצרות בבעלות פרטית והטילה על הסרבנים לשלם הוצאות משפט כבדות ליתר השכנים ולוועד הבית שנאלץ להיגרר להליך (חוק ומשפט)דניאל הרץ
הנשיא האמריקני מחריף את הטון כלפי טהרן ומאיים בתגובה הרסנית • במקביל מבקר את צה"ל: "לא מצליחים לעשות כלום בלי לפוצץ בניינים" | המתיחות הרב-זירתית (בעולם)ישראל גרוס
סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס הגיע לשוויץ יחד עם סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר לקיום שיחות עם האיראנים | בפתח הפגישה בנוכחות נציגים קטארים ופקיסטניים, החניף ואנס למארחים, ולא פחות מכך לאויב האיראני | הדברים המלאים (מדיני)ישראל גראדווהל
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