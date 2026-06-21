טראמפ: 19 מיליון חביות נפט איראני יצאו אתמול - יש לי 60 יום

בין הפטיש לסדן

בישראל קיימת תמימות דעים לגבי אי-נסיגה מדרום לבנון והחזקת השטח שמצפון לקו הצהוב | עם זאת, בדרג המדיני מוכנים לשמוע על נסיגה מסוימת תחת תנאים קשוחים | ישראל אינה רואה את עצמה מחויבת להסכם טראמפ בכל הנוגע ללבנון (חדשות)