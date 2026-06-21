דיווח | ישראל העבירה לטראמפ: אלו שלוש התנאים לנסיגת צה"ל בדרום לבנון

בבלי

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס למזכר ההבנות עם איראן וציין כי 19 מיליון חביות נפט גולמי יצאו אתמול מהמפרץ הפרסי כתוצאה מהמזכר. "יש לי חלון זמן של 60 יום. לאחר מכן אני יכול לעשות כל מה שארצה", אמר טראמפ.