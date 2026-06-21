תיעוד מדהים: האיראנים נכנסים - ויוצאים | כך נראו רגעי ההשפלה של ואנס

בבלי

מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם נאם הערב במועצת העאשוראא' המרכזית. לדבריו, איראן יצאה חזקה יותר למרות הקורבנות הכבדים והוכיחה שאינה מוותרת על זכויותיה. קאסם הבהיר כי חיזבאללה לא יקבל הפסקת אש שמעניקה לישראל חופש פעולה: "הפסקת אש פירושה עצירת התוקפנות באופן מלא - באוויר, ביבשה ובים". הוא קרא לממשלת לבנון לנצל את סגירת מצר הורמוז ככלי לחץ רב-עוצמה. קאסם טען כי אם טראמפ יחליט לכפות את עמדתו על נתניהו, "הוא יציית בעל כורחו ולא יעז להתנגד". "רק טיפש חושב שטראמפ אינו מסוגל לעצור את ישראל", הוסיף. קאסם סיים: "אני משוכנע שישראל תקרוס מבפנים ולא תישאר על אדמת לבנון".