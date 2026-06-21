תיעוד מדהים: האיראנים נכנסים - ויוצאים | כך נראו רגעי ההשפלה של ואנס

בעקבות שורת עתירות שהוגשו על ידי סיעות אופוזיציה וארגוני חברה אזרחית, שופטי בית המשפט העליון הורו למשיבים, בהם יו"ר הכנסת והממשלה, לנמק מדוע לא תבוטל בחירת המבקר בשל טענות קשות להפרת חשאיות ההצבעה. הדיון המכריע נקבע ללו"ז בזק כבר לימים הקרובים (משפט)משה כהן
צה"ל הודיע כי חשף מנהרת ענק של חיזבאללה בדרום לבנון | דובר צה"ל פרסם תיעודים מתוך המנהרה שנחצבה באבן | במהלך הפעילות, חוסלו יותר מ-20 ממחבלי ארגון הטרור חיזבאללה, מתוכם יותר מ-10 מחבלים מיחידת 'כוח רדואן', והושמדו יותר מ-50 תשתיות טרור, ביניהן עמדות תצפית ומחסני אמצעי לחימה (צבא)יוני גבאי
מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם נאם הערב במועצת העאשוראא' המרכזית. לדבריו, איראן יצאה חזקה יותר למרות הקורבנות הכבדים והוכיחה שאינה מוותרת על זכויותיה. קאסם הבהיר כי חיזבאללה לא יקבל הפסקת אש שמעניקה לישראל חופש פעולה: "הפסקת אש פירושה עצירת התוקפנות באופן מלא - באוויר, ביבשה ובים". הוא קרא לממשלת לבנון לנצל את סגירת מצר הורמוז ככלי לחץ רב-עוצמה. קאסם טען כי אם טראמפ יחליט לכפות את עמדתו על נתניהו, "הוא יציית בעל כורחו ולא יעז להתנגד". "רק טיפש חושב שטראמפ אינו מסוגל לעצור את ישראל", הוסיף. קאסם סיים: "אני משוכנע שישראל תקרוס מבפנים ולא תישאר על אדמת לבנון".צוות בבלי
לפי דיווח ברשת, איראן הודיעה למתווכות על הקפאת השיחות בעקבות איומיו האחרונים של דונלד טראמפ בראיון לפוקס וברשת החברתית שלו | האיראנים הודיעו כי הם מתייעצים עם טהרן באשר להמשך | מדיווח אחר עולה כי סבב ראשון בין הצדדים הסתיים בהצלחה בשוויץ (חדשות)דוד הכהן
צה"ל חשף כי אותר תוואי תת-קרקעי בכפר מג'דל זון שבו נמצאו מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור שהיו מכוונים לעבר מדינת ישראל.צוות בבלי
הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם חשף כי לפי שיחתו עם הנשיא טראמפ, אם ההסכם עם איראן ייכשל, ארה"ב תשתלט בכוח על מצר הורמוז ותגבה אגרה מכל עובר בו. גרהאם הוסיף כי במהלך 2026 ארה"ב תרחיב את הסכמי אברהם ותצרף את סעודיה. לדבריו, אם איראן תערער על השליטה האמריקאית במצר - "נמחק אותה", ואם תתקוף את ישראל דרך חיזבאללה - ארה"ב תתקוף ישירות את איראן.צוות בבלי
ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום באזכרה לאחיו, גיבור ישראל יוני נתניהו הי"ד שנפל במבצע יונתן לשחרור חטופים ישראלים | נתניהו התייחס ברמז להתפתחויות, ולהסכם הכניעה עליו חתם טראמפ מול האיראנים (חדשות)דניאל הרץ
שלושה ישראלים נהרגו הלילה בהתרסקות מטוס קל באזור מיוער במדינת מרילנד, פחות מ-30 ק"מ ממזרח לבירה וושינגטון | כוחות ההצלה הגיעו לזירה בעקבות התרעה אוטומטית שנשלחה ממכשיר אייפון של אחד הנוסעים | גורמים רשמיים מעריכים כי ייתכן שמדובר בטיסת אימון | אין ניצולים באירוע (תעופה)איציק אברהם
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