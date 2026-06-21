מזכ"ל חיזבאללה: איראן חזקה יותר ולא נקבל הפסקת אש עם חופש פעולה לישראל

בבלי

הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם חשף כי לפי שיחתו עם הנשיא טראמפ, אם ההסכם עם איראן ייכשל, ארה"ב תשתלט בכוח על מצר הורמוז ותגבה אגרה מכל עובר בו. גרהאם הוסיף כי במהלך 2026 ארה"ב תרחיב את הסכמי אברהם ותצרף את סעודיה. לדבריו, אם איראן תערער על השליטה האמריקאית במצר - "נמחק אותה", ואם תתקוף את ישראל דרך חיזבאללה - ארה"ב תתקוף ישירות את איראן.