איראן משעה את המו"מ ודורשת התנצלות טראמפ ונסיגה מדרום לבנון

חשש להתנקשות? ראש השב"כ לשעבר ואשתו פונו בבהילות מכנס ביטחוני שנערך באירוחו של שר החוץ האמירתי, עבדאללה בן זאיד, ובו השתתפו בכירים ממערכות הביטחון, המודיעין וקבלת ההחלטות ממדינות שונות ברחבי העולם | הם פונו במיידית והוטסו לישראל תחת חשאיות מוחלטת (ביטחון)ב. ניסני
צה"ל ושב"כ חיסלו בסוף השבוע בדרום רצועת עזה את המחבל זכי יוסף מחמוד אבו מוצטפא, מפקד הנוח'בה של חטיבת חאן יונס בחמאס, שלקח חלק בחטיפת יגיל יעקב מקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר. אבו מוצטפא היווה איום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים במרחב וחוסל בתקיפה מדויקת. בתקיפה נוספת חוסל המחבל מחמד אוסאמה עבד אלעזיז סבע אלעיש, מחבל נוח'בה שפעל לקדם אימונים ולגייס מחבלים נוספים לחמאס.צוות בבלי
לינדזי גראהם, הסנאטור המקורב ביותר לישראל בסנאט שנחשב גם לאיש אמונו של הנשיא טראמפ אמר כי שוחח ביום שישי עם נשיא ארה"ב במשך שעות ארוכות | כך הוא רואה את ההמשך מכאן, לאחר החתימה על מזכר ההבנות (מדיני)ישראל גראדווהל
החרדים נבגדים שוב ושוב - ונתניהו חוגג כל הדרך אל הקלפי | הבקשה החריגה של הגרמ"ה הירש - שתשפיע ישירות על האברכים | מנכ"ל משרד הפנים לא עושה הנחות: מסרב לעיריית רמת השרון לחלל שבת | האדמו"ר הירושלמי בביקור בת"ת הבני ברקי: "הכוח שלכם שובר עולמות" | נחת בבוקר ומסר שיעור בצהריים: המסירות של רה"י הגר"ב שרייבר שהדהים את עולם התורה (מעייריב)איצלה כץ
בעקבות שורת עתירות שהוגשו על ידי סיעות אופוזיציה וארגוני חברה אזרחית, שופטי בית המשפט העליון הורו למשיבים, בהם יו"ר הכנסת והממשלה, לנמק מדוע לא תבוטל בחירת המבקר בשל טענות קשות להפרת חשאיות ההצבעה. הדיון המכריע נקבע ללו"ז בזק כבר לימים הקרובים (משפט)משה כהן
צה"ל הודיע כי חשף מנהרת ענק של חיזבאללה בדרום לבנון | דובר צה"ל פרסם תיעודים מתוך המנהרה שנחצבה באבן | במהלך הפעילות, חוסלו יותר מ-20 ממחבלי ארגון הטרור חיזבאללה, מתוכם יותר מ-10 מחבלים מיחידת 'כוח רדואן', והושמדו יותר מ-50 תשתיות טרור, ביניהן עמדות תצפית ומחסני אמצעי לחימה (צבא)יוני גבאי
מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם נאם הערב במועצת העאשוראא' המרכזית. לדבריו, איראן יצאה חזקה יותר למרות הקורבנות הכבדים והוכיחה שאינה מוותרת על זכויותיה. קאסם הבהיר כי חיזבאללה לא יקבל הפסקת אש שמעניקה לישראל חופש פעולה: "הפסקת אש פירושה עצירת התוקפנות באופן מלא - באוויר, ביבשה ובים". הוא קרא לממשלת לבנון לנצל את סגירת מצר הורמוז ככלי לחץ רב-עוצמה. קאסם טען כי אם טראמפ יחליט לכפות את עמדתו על נתניהו, "הוא יציית בעל כורחו ולא יעז להתנגד". "רק טיפש חושב שטראמפ אינו מסוגל לעצור את ישראל", הוסיף. קאסם סיים: "אני משוכנע שישראל תקרוס מבפנים ולא תישאר על אדמת לבנון".צוות בבלי
הרגע בו האיראנים הודיעו כי הם מסרבים להישאר בחדר כל עוד הצוות האמריקני שם תועד היטב במצלמה | בתיעוד שמתפרסם ברשתות החברתיות נראים הצוות האיראני בראשות ויטקוף נכנסים לחדר המשא ומתן, משוחחים עם הפקיסטני, ויוצאים מיד | כך זה נראה (בעולם)ישראל גראדווהל
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