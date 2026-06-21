הצפון חוזר לנשום? פיקוד העורף מסיר את ההגבלות מקו העימות

ביממות האחרונות מתנהל מבצע נרחב של כוחותינו באזור תבנית שבדרום לבנון, נגד מתחם מנהרות עצום של ארגון הטרור. עשרות מחבלים נצורים בתוך היעד • המוקד: רכס השולט על האזור ומשמש כחדר מבצעים מרכזי • כל המשמעויות מאחורי הפעילות בגזרה (חדשות)משה אריה
נשיא סוריה אחמד א-שרע הבהיר כי דברי הנשיא טראמפ על כניסה אפשרית של צבא סוריה ללבנון כדי לפרק את חיזבאללה מנשקו אינם נכונים והובנו שלא כראוי. א-שרע הוסיף כי הוא מוכן לשבת עם חיזבאללה לשולחן המו"מ וכי ללבנון מגיע עתיד שונה מהעבר של סוריה.צוות בבלי
האם שיחות ארצות הברית-איראן בשוויץ התפוצצו כבר ביום הראשון? אחרי האיומים של טראמפ המשלחת האיראנית עזבה את המקום, אלא שכאן צצו דיווחים סותרים | מצד אחד, דווח כי למרות שהשיחות הופסקו להיום - הן אינן התבטלו, מנגד, ברשת הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה דווח איראן מאיימת כי לא ישובו למו"מ ללא התנצלות של טראמפ ונסיגה ישראלית מדרום לבנון (אקטואליה)בני סולומון
סגירת מעגל: צה"ל ושב"כ חיסלו את אחד המחבלים שחטפו את הנער יגיל יעקב מקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר | על פי ההודעה, ״בעת האחרונה ניסה לקיים אימונים של מחבלים בבית החולים נאצר, על מנת שלא יחוסלו בעת שהם פועלים בתוכו" (צבא)דוד הכהן
כתב ערוץ אלמיאדין הלבנוני מדווח כי איראן השעתה את המשא ומתן בתגובה לדברי טראמפ. לפי הדיווח, המשלחת האיראנית לא תשוב לשולחן המשא ומתן אלא לאחר שטראמפ יתנצל וישראל תיסוג מדרום לבנון. הכתב מציין כי האיראנים דורשים כעת לא רק הפסקת תוקפנות, אלא גם נסיגה ישראלית מדרום לבנון. רויטרס מדווחת כי השיחות הושעו אך לא הסתיימו. הטלוויזיה האיראנית מסרה כי מצב השיחות טרם התבהר.צוות בבלי
חשש להתנקשות? ראש השב"כ לשעבר ואשתו פונו בבהילות מכנס ביטחוני שנערך באירוחו של שר החוץ האמירתי, עבדאללה בן זאיד, ובו השתתפו בכירים ממערכות הביטחון, המודיעין וקבלת ההחלטות ממדינות שונות ברחבי העולם | הם פונו במיידית והוטסו לישראל תחת חשאיות מוחלטת (ביטחון)ב. ניסני
צה"ל ושב"כ חיסלו בסוף השבוע בדרום רצועת עזה את המחבל זכי יוסף מחמוד אבו מוצטפא, מפקד הנוח'בה של חטיבת חאן יונס בחמאס, שלקח חלק בחטיפת יגיל יעקב מקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר. אבו מוצטפא היווה איום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים במרחב וחוסל בתקיפה מדויקת. בתקיפה נוספת חוסל המחבל מחמד אוסאמה עבד אלעזיז סבע אלעיש, מחבל נוח'בה שפעל לקדם אימונים ולגייס מחבלים נוספים לחמאס.צוות בבלי
לינדזי גראהם, הסנאטור המקורב ביותר לישראל בסנאט שנחשב גם לאיש אמונו של הנשיא טראמפ אמר כי שוחח ביום שישי עם נשיא ארה"ב במשך שעות ארוכות | כך הוא רואה את ההמשך מכאן, לאחר החתימה על מזכר ההבנות (מדיני)ישראל גראדווהל
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