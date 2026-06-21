צה"ל ושב"כ: חיסלנו מחבל שלקח חלק בחטיפת הנער יגיל יעקב ב-7 באוקטובר

ימים דרמטיים

האם שיחות ארצות הברית-איראן בשוויץ התפוצצו כבר ביום הראשון? אחרי האיומים של טראמפ המשלחת האיראנית עזבה את המקום, אלא שכאן צצו דיווחים סותרים | מצד אחד, דווח כי למרות שהשיחות הופסקו להיום - הן אינן התבטלו, מנגד, ברשת הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה דווח איראן מאיימת כי לא ישובו למו"מ ללא התנצלות של טראמפ ונסיגה ישראלית מדרום לבנון (אקטואליה)