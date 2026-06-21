משבר בשיחות? הדרישה המשפילה של האיראנים מהנשיא טראמפ וישראל כתנאי המשך למשא ומתן

בבלי

כתב ערוץ אלמיאדין הלבנוני מדווח כי איראן השעתה את המשא ומתן בתגובה לדברי טראמפ. לפי הדיווח, המשלחת האיראנית לא תשוב לשולחן המשא ומתן אלא לאחר שטראמפ יתנצל וישראל תיסוג מדרום לבנון. הכתב מציין כי האיראנים דורשים כעת לא רק הפסקת תוקפנות, אלא גם נסיגה ישראלית מדרום לבנון. רויטרס מדווחת כי השיחות הושעו אך לא הסתיימו. הטלוויזיה האיראנית מסרה כי מצב השיחות טרם התבהר.