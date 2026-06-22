צה"ל חיסל שני מחבלי חמאס בצפון רצועת עזה

אחמד זאזא ניסה להטמין מטענים בקרבת הקו הצהוב וחוסל • חסין צפדי הפר את הפסקת האש, הכשיר מחבלים וחוסל | צפו בתיעוד (צבא וביטחון)ב. ניסני
בתערוכה בינלאומית בפריז, חשפה אלביט פיתוח ישראלי: מערכת לייזר אווירית ליירוט נחילי כטב"מים וטילי שיוט. הטכנולוגיה, המותקנת בפוד נתיק, מעניקה למסוקים יכולת יירוט מדויקת וחסכונית מעל לשכבות האטמוספרה, ומציבה את ישראל בחזית נשקי האנרגיה העולמיים (תקיפה והגנה)דוד הכהן וב. ניסני
אבלרדו דה לה אספריאלה, מועמד הימין, ניצח בסיבוב השני של הבחירות לנשיאות קולומביה בפער של כ-250 אלף קולות. שר החוץ גדעון סער בירך את דה לה אספריאלה והזמין אותו לביקור בישראל. הנשיא היוצא גוסטבו פטרו לא מקבל את התוצאות, טוען לאי סדרים בספירה ומאשים את ישראל בזיוף הבחירות. נשיא ארגנטינה חבייר מיליי בירך את המנצח במסגרת מהפך ימני בדרום אמריקה.צוות בבלי
מועמד הימין בקולומביה אבלרדו דה לה אספרייה הנחשב לאוהב ישראל, ניצח בבחירות לנשיאות המדינה | ניצחונו יביא לסיום שלטונו של איש השמאל גוסטבו פטרו שניתק קשרים עם ישראל | השמאל מסרב להכיר בתוצאות (בעולם)ישראל גראדווהל
18 שעות של דיונים הסתיימו בהסכמות ראשוניות • הקמת תא למניעת חיכוך בלבנון בתיווך קטאר ופקיסטן | ישראל לא הוזכרה כלל במסמכים (בעולם)ישראל גרוס
לוחמי יחידה 636 חיסלו במארב שני מחבלים וניטרלו מחבל נוסף שיידו בקבוקי תבערה והציתו צמיגים לעבר היישוב כרמי צור בחטיבת עציון. בחסדי השם אין נפגעים לכוחות צה"ל. כוחות צה"ל סורקים אחר מחבלים נוספים, ולוחמי אש פועלים לכיבוי שריפה שהתלקחה במרחב בעקבות הצתת הצמיגים.צוות בבלי
ביממות האחרונות מתנהל מבצע נרחב של כוחותינו באזור תבנית שבדרום לבנון, נגד מתחם מנהרות עצום של ארגון הטרור. עשרות מחבלים נצורים בתוך היעד • המוקד: רכס השולט על האזור ומשמש כחדר מבצעים מרכזי • כל המשמעויות מאחורי הפעילות בגזרה (חדשות)משה אריה
נשיא סוריה אחמד א-שרע הבהיר כי דברי הנשיא טראמפ על כניסה אפשרית של צבא סוריה ללבנון כדי לפרק את חיזבאללה מנשקו אינם נכונים והובנו שלא כראוי. א-שרע הוסיף כי הוא מוכן לשבת עם חיזבאללה לשולחן המו"מ וכי ללבנון מגיע עתיד שונה מהעבר של סוריה.צוות בבלי
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