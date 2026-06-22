צה"ל חיסל שני מחבלי חמאס בצפון רצועת עזה

בבלי

אבלרדו דה לה אספריאלה, מועמד הימין, ניצח בסיבוב השני של הבחירות לנשיאות קולומביה בפער של כ-250 אלף קולות. שר החוץ גדעון סער בירך את דה לה אספריאלה והזמין אותו לביקור בישראל. הנשיא היוצא גוסטבו פטרו לא מקבל את התוצאות, טוען לאי סדרים בספירה ומאשים את ישראל בזיוף הבחירות. נשיא ארגנטינה חבייר מיליי בירך את המנצח במסגרת מהפך ימני בדרום אמריקה.