מועמד הימין דה לה אספריאלה ניצח בבחירות לנשיאות קולומביה

בבלי

צה"ל תקף בסוף השבוע בצפון רצועת עזה וחיסל שני מחבלים מארגון חמאס. הראשון, אחמד מוניר חליל זאזא, שימש כאחראי ההנדסה של גדוד מערב ג'באליה והיה אחראי על ייצור וחלוקת אמצעי לחימה, בניית מטענים ובתים ממולכדים. לאחרונה ניסה להטמין מטענים בקרבת הקו הצהוב כדי לפגוע בכוחות צה"ל. השני, חסין צפדי, היה מפקד מערך הצליפה בעיר עזה ואחראי לאורך המלחמה על מתווי הצליפה נגד כוחות צה"ל. צפדי הפר באופן שיטתי את הסכם הפסקת האש וניסה להכשיר מחבלים ולקדם מתווי צליפה נוספים. צה"ל מדגיש כי כוחותיו פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.