בבלי
מבזקבהשראת ישראל וארה"ב

"כיפת פלדה": הטורקים מקימים מערך הגנה ענק נגד כטב"מים

טורקיה מאיצה את פרויקט "כיפת פלדה" – מערך הגנה רב-שכבתית בהשראת ישראל וארה"ב. ענקית הביטחון אסלסן הקציבה כ-900 מיליון דולר לטכנולוגיות יירוט מתקדמות, במטרה לבסס עליונות אווירית ולספק מענה לאיומים מתפתחים בגבולותיה ובמרחב הים התיכון (תקיפה והגנה)

תרגיל צבאי בטורקיה | צילום: צילום: משרד ההגנה הלאומי הטורקי
לכתבה המלאה

מבזקים נוספים

12:13
בכירים בסיעות החרדיות: 

"כל עוד חוק המעונות וחוק יסוד לימוד תורה לא יעברו - חוק התקשורת לא יעבור"

על רקע רצון הקואליציה לקדם את חוק התקשורת של השר קרעי, בכירים בש"ס ו'דגל התורה' הבהירו כי לא יאפשרו לחוק לעבור כל עוד חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעונות לא יעברו | ח"כי 'אגודה' יצביעו נגד בשל התנגדות למהות החוק (חרדים)

ישי כהן
11:46
נכנע ללחצים

דרמה בממלכה | סטארמר הודיע בקול רועד: "אני מתפטר מתפקיד ראש ממשלת בריטניה"

ראש ממשלת בריטניה הודיע: "קיבלתי את החלטתה של מפלגתי, אני מודיע על התפטרותי מתפקיד ראש הממשלה", אודיע זאת למלך (בעולם)

ישראל גראדווהל
11:45
איום מטהרן

מפקד כוח קודס במסר לצה"ל: "תיסוגו מלבנון או תברחו כמו ב-2000"

מפקד כוח קודס האיראני שיגר איום ישיר לכוחות צה"ל • טען לאבדות כבדות בלחימה בדרום לבנון | "תגורשו בחרפה ובתבוסה" (צבא וביטחון)

אליהו לוי
11:28
מסרב להפסיד

"ישראל שינתה את תוצאות הבחירות": כך נשיא קולומביה היוצא מגיב

גוסטבו פטרו טוען כי ישראל שינתה כתובות IP של שרתי רשם האזרחים • הנשיא היוצא מסרב להכיר בניצחון המועמד הפרו-ישראלי | "המדינה היחידה בעולם שיש לה את היכולת לעשות זאת" (בעולם)

ישראל גרוס
11:25
פעילות במחוז ש"י

מרדף בכפר סמוע: לוחמי מג"ב תפסו רכבים גנובים ועצרו נמלט

שני רכבים גנובים עם לוחיות מזויפות נתפסו בכפר סמוע • חשוד בעבירות אלימות נעצר לאחר שחזר לביתו | הלוחמים הציגו מצג שווא שהם עוזבים (בארץ)

משה כץ
11:23
אחרי יממה של שיחות

המשלחת האיראנית עוזבת את שווייץ - השיחות ימשכו בצוותים מיוחדים

שר החוץ האיראני הודיע על עזיבת המשלחת הראשית • צוותי המומחים ממשיכים בשיחות הטכניות | השיחות יימשכו בשווייץ (בעולם)

אליהו לוי
11:09
מאות כלי טיס מתאבדים

מוסקבה בוערת: מתקפת כטבמ"ים חריגה שיתקה הלילה את הבירה הרוסית | תיעוד

מתקפת כטב"מים חריגה בהיקפה הרעידה במהלך הלילה את רוסיה, כאשר מערכות ההגנה האווירית נאלצו להתמודד עם פשיטה המונית של 301 כלי טיס בלתי מאוישים בשטח המדינה ובמחוזות הכבושים | בתיעודים שפורסמו ניתן לשמוע את זמזום הכטב"מים, לאחר שניות נראה פיצוץ באופק (בעולם) 

יוסי נכטיגל
10:25
בבלי

צה"ל הזרים בטון במחנה פליטים בעזה - ככל הנראה לאיטום מנהרות

גולשים עזתיים מדווחים כי צה"ל הזרים כמויות גדולות של בטון באזור דרום מזרח מחנה הפליטים אלמע'אזי במרכז רצועת עזה. הבטון זרם לתוך בתי תושבים באזור. לפי הדיווחים, הפעולה נועדה ככל הנראה לאיטום מנהרות טרור באזור. תושבים מביעים חשש שהבטון יסתום את מערכות הביוב.

צוות בבלי
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר