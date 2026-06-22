"כיפת פלדה": הטורקים מקימים מערך הגנה ענק נגד כטב"מים

על רקע רצון הקואליציה לקדם את חוק התקשורת של השר קרעי, בכירים בש"ס ו'דגל התורה' הבהירו כי לא יאפשרו לחוק לעבור כל עוד חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעונות לא יעברו | ח"כי 'אגודה' יצביעו נגד בשל התנגדות למהות החוק (חרדים)ישי כהן
ראש ממשלת בריטניה הודיע: "קיבלתי את החלטתה של מפלגתי, אני מודיע על התפטרותי מתפקיד ראש הממשלה", אודיע זאת למלך (בעולם)ישראל גראדווהל
מפקד כוח קודס האיראני שיגר איום ישיר לכוחות צה"ל • טען לאבדות כבדות בלחימה בדרום לבנון | "תגורשו בחרפה ובתבוסה" (צבא וביטחון)אליהו לוי
גוסטבו פטרו טוען כי ישראל שינתה כתובות IP של שרתי רשם האזרחים • הנשיא היוצא מסרב להכיר בניצחון המועמד הפרו-ישראלי | "המדינה היחידה בעולם שיש לה את היכולת לעשות זאת" (בעולם)ישראל גרוס
שני רכבים גנובים עם לוחיות מזויפות נתפסו בכפר סמוע • חשוד בעבירות אלימות נעצר לאחר שחזר לביתו | הלוחמים הציגו מצג שווא שהם עוזבים (בארץ)משה כץ
שר החוץ האיראני הודיע על עזיבת המשלחת הראשית • צוותי המומחים ממשיכים בשיחות הטכניות | השיחות יימשכו בשווייץ (בעולם)אליהו לוי
מתקפת כטב"מים חריגה בהיקפה הרעידה במהלך הלילה את רוסיה, כאשר מערכות ההגנה האווירית נאלצו להתמודד עם פשיטה המונית של 301 כלי טיס בלתי מאוישים בשטח המדינה ובמחוזות הכבושים | בתיעודים שפורסמו ניתן לשמוע את זמזום הכטב"מים, לאחר שניות נראה פיצוץ באופק (בעולם)יוסי נכטיגל
גולשים עזתיים מדווחים כי צה"ל הזרים כמויות גדולות של בטון באזור דרום מזרח מחנה הפליטים אלמע'אזי במרכז רצועת עזה. הבטון זרם לתוך בתי תושבים באזור. לפי הדיווחים, הפעולה נועדה ככל הנראה לאיטום מנהרות טרור באזור. תושבים מביעים חשש שהבטון יסתום את מערכות הביוב.צוות בבלי
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